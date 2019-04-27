台東成功漁民好運到 一次捕獲4條鮪魚近85萬元入袋

2019-04-27 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東成功鎮新港漁港「捷安6號」漁船，26日在綠島外海一口氣捕獲4尾黑鮪魚，破了新港漁港紀錄，今天賣出近新台幣85萬元讓捕獲的漁民鄭國靜樂開懷，鄭國靜表示，感覺像中頭彩，真的很開心；成功鎮當地民眾也說，新港少見有漁船一次捉到4條黑鮪魚，一輩子都難遇到。

黑鮪魚和旗魚4月跟著飛魚進入東部太平洋海域，這幾天太麻里海面的定置漁網，芭蕉旗魚大豐收，今天成功鎮新港則是傳出捕獲4尾黑鮪魚喜訊。

台東縣政府農業處表示，捕捉黑鮪魚，按規定要立即通報，確立經緯度位置作成紀錄，魚上岸後，尾巴還要掛上識別牌，縣府也恭喜漁民大豐收，歡迎喜歡黑鮪魚的老饕，把握機會前往成功鎮嘗鮮。

成功鎮新港漁港「捷安6號」漁船昨天在綠島外海發現黑鮪魚現蹤，立即通報漁業電台，隨即展開追捕，一口氣抓到4尾黑鮪魚。船長鄭國靜說，「很意外，只知道拉魚上船時，我真的笑到合不攏嘴。」

鄭國靜的漁船立即回航靠岸，新港漁港早已聚集接獲通報的魚販，準備搶購新鮮的黑鮪魚；還有圍觀的民眾，大家要目睹黑鮪魚及幸運船長的風采。這4尾黑鮪魚分別重171、229、231、244公斤，依魚肉品質不同，每公斤分別以新台幣610、 1400 、950 、840元拍出，最重的一尾就賣了31萬餘元，4尾總共賣了近85萬元。漁獲賣得好價錢，鄭國靜再度笑得合不攏嘴。