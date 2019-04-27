花蓮賞鯨碼頭老舊簡陋 業者嘆有失觀光顏面
花蓮漁港休閒碼頭設有全台首座娛樂漁船專用碼頭，啟用至今17年，是目前花蓮賞鯨出海主要的碼頭，因設施老舊、候船空間有限，也沒有遊客休息空間，難以負荷每年20萬人次的賞鯨人潮，經業者陳情有失花蓮觀光大縣顏面，縣府表示土地和建物都非縣府所有，但願居中協調，向漁業署爭取經費。
花蓮港賞鯨碼頭土地及建物屬交通部航港局，於2002年啟用，管理單位由是花蓮港務分公司，目前由花蓮區漁會承租，再提供縣內3家業者、8艘娛樂漁業漁船停泊使用，每年約20萬人次從這裡登船出海賞鯨，其中不乏外國遊客。
賞鯨業者向縣府反映，使用賞鯨碼頭，該給的抽成費用都有給，但碼頭啟用多年，歷經多次颱風侵襲，已經相當老舊不說，設施簡陋、候船空間也不足，且讓遊客休息場所，屢遭詬病，有失花蓮觀光顏面，盼縣府協助改善，提供更舒適的賞鯨環境，也提升花蓮賞鯨品質。
縣長徐榛蔚接獲反映，日前與賞鯨業者邱錫棟、呂世明、王慶安及花蓮區漁會理事長簡光臺等人前往會勘。徐榛蔚表示，雖然土地和建物都不屬於縣府，但無論權責單位是誰，站在縣內觀光發展的立場，縣府都願意居中協助，改善賞鯨碼頭環境，已指示農業處協助向漁業署提出計畫爭取經費。 農業處表示，將與港務公司研議，朝向漸進式修繕、復原周邊設施進行修繕。
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