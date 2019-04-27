花蓮賞鯨碼頭老舊簡陋 業者嘆有失觀光顏面

2019-04-27 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮漁港休閒碼頭設有全台首座娛樂漁船專用碼頭，啟用至今17年，是目前花蓮賞鯨出海主要的碼頭，因設施老舊、候船空間有限，也沒有遊客休息空間，難以負荷每年20萬人次的賞鯨人潮，經業者陳情有失花蓮觀光大縣顏面，縣府表示土地和建物都非縣府所有，但願居中協調，向漁業署爭取經費。

花蓮港賞鯨碼頭土地及建物屬交通部航港局，於2002年啟用，管理單位由是花蓮港務分公司，目前由花蓮區漁會承租，再提供縣內3家業者、8艘娛樂漁業漁船停泊使用，每年約20萬人次從這裡登船出海賞鯨，其中不乏外國遊客。

賞鯨業者向縣府反映，使用賞鯨碼頭，該給的抽成費用都有給，但碼頭啟用多年，歷經多次颱風侵襲，已經相當老舊不說，設施簡陋、候船空間也不足，且讓遊客休息場所，屢遭詬病，有失花蓮觀光顏面，盼縣府協助改善，提供更舒適的賞鯨環境，也提升花蓮賞鯨品質。