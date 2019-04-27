小漁船幸運發財 捕獲4尾黑鮪魚賣85萬元

2019-04-27 18:13 中央社 台東縣27日電



黑鮪魚數量銳減，海洋保育人士將矛頭指向黑鮪魚觀光季，縣府可將生態保育觀念導入，提升黑鮪魚觀光季的無形價值。 記者潘欣中／攝影 分享 facebook 台東成功鎮新港漁港「捷安號」漁船，26日在綠島外海一口氣捕獲4尾黑鮪魚，賣出近新台幣85萬元。當地民眾說，一輩子都難遇到。

黑鮪魚和旗魚4月跟著飛魚進入東部太平洋海域，這幾天太麻里海面的定置漁網，芭蕉旗魚大豐收，今天上午一次捕獲4隻；另外，海面作業的船隻也有收穫。

「通報，通報」，成功鎮新港漁港「捷安號」漁船昨天在綠島外海發現黑鮪魚現蹤，立即通報漁業電台，隨即展開追捕，一口氣抓到4尾黑鮪魚。船長鄭國靜說，「很意外，只知道拉魚上船時，開心的合不攏嘴」。

鄭國靜的漁船昨天下午立即回航靠岸，新港漁港早已聚集接獲通報的魚販，準備搶購新鮮的黑鮪魚；還有圍觀的鄉親，要目睹這位幸運船長的風采。

果然，4條黑鮪魚一上岸就賣出好價錢，4尾分別是171、229、231、244公斤，每公斤以新台幣1400元賣出，最重的一尾就有31萬餘元入袋，4尾總共賣了近85萬元。鄭國靜再度笑得合不攏嘴。

地方文史工作者鄭國正表示，去年一整年新港漁船總共才捕獲10尾黑鮪魚，「捷安號」一口氣就捕獲4尾，「恐怕一輩子都難遇到」，破了新港漁港紀錄。

台東縣政府農業處表示，捕捉黑鮪魚按規定要立即通報，確立經緯度位置作成紀錄，魚上岸後尾巴還要掛上識別牌，恭喜漁民大豐收，並歡迎喜歡黑鮪魚的老饕，前往成功鎮嘗鮮。