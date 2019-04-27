花蓮玉里鎮觀音里長補選 6號陳金寶出線

2019-04-27 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



花蓮縣玉里鎮觀音里里長李貴福今年2月因病去世，鎮公所依照地方制度法於今天辦理補選投票，選舉結果稍早確定6號候選人陳金寶以175票順利出線，現年60歲的陳金寶目前為高寮部落副頭目兼青年會長，對社區及人口都具熟悉度，近日就會走馬上任。