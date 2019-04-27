親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

名嘴爆還有人要參加藍總統初選 馬英九大笑回5字

許文政今天告別追思會 獲頒授總統褒揚令

2019-04-27 17:22聯合報 記者羅建旺╱即時報導

醫療財團法人羅許基金會、羅東博愛醫院創辦人許文政4月3日辭世，享壽95歲，他生前致力地方醫療和公衛志業，為提升全民醫療水準，從政投身公共事務，今天告別追思會上，獲頒授總統褒揚令。

許文政的家屬今天在羅許基金會舉行家奠，衛生福利部常務次長薛瑞元代表蔡英文總統，頒授褒揚令，表彰許文政視病猶親、襟懷悲憫的行誼以及對醫療、公益的投入與貢獻。

羅許基金會指出，許文政民國13年2月5日生於宜蘭羅東，13歲即隻身赴日求學，奠定優秀醫學基礎，時逢二戰返台，在台大醫學系深造學業，學成後回歸家鄉宜蘭，42年創辦羅東博愛醫院，奉獻醫療及社福等公共志業66年不輟，生前仍惦念提升宜蘭醫療水準，生於蘭陽、眷注蘭陽亦葬於蘭陽。

許文政曾自述一生的夢就是要讓宜蘭縣民能放心在地就醫，而人生中最在意的是，「自己到底能為故鄉、為這片土地做什麼」，他認為，經由不斷推升羅東博愛醫院的醫療品質和能量，讓博愛醫院成為宜蘭人的醫院，是一生最大的安慰也是奮鬥的目標。

許文政德高望重，曾任總統府國策顧問、總統府資政，並曾獲頒國家公益獎、台灣醫療典範獎等殊榮。

治喪期間，前總統馬英九、立法院前院長王金平、國民黨主席吳敦義、新北市前市長朱立倫、宜蘭縣長林姿妙、宜蘭縣前縣長林聰賢、劉守成、前立委田秋堇及地方各界都弔唁致意。

也有不少感念許文政恩情的病人、羅東博愛醫院退休員工獻花致意。

醫護人員悼念創辦人，回想情誼，紅了眼眶，有的獻上白色海芋，送這位醫人醫心的老長者最後一程，有的感念說：「醫院裡少了創辦人奔走的身影很不習慣…」「當初沒有創辦人，就沒有現在的我。」

許文政一生謝幕，畫下圓滿句點，家屬表示，能得到社會各界的尊崇與肯定，不僅是他個人的風采，更是所有的博愛人這65年來的支持與努力，共同創造了榮耀。

羅東博愛醫院創辦人許文政今天告別追思會，衛福部常務次長薛瑞元代表總統蔡英文頒授褒...
羅東博愛醫院創辦人許文政今天告別追思會，衛福部常務次長薛瑞元代表總統蔡英文頒授褒揚令，表彰許文政視病猶親、襟懷悲憫的行誼以及對醫療、公益貢獻。圖／羅東博愛醫院提供　
分享
羅東博愛醫院創辦人許文政今天告別追思會，衛福部常務次長薛瑞元(右)代表總統蔡英文...
羅東博愛醫院創辦人許文政今天告別追思會，衛福部常務次長薛瑞元(右)代表總統蔡英文頒授褒揚令。圖／羅東博愛醫院提供　
分享
衛福部常務次長薛瑞元頒授總統褒揚令，由許文政長子許國文(左３)代表家屬接受。圖／...
衛福部常務次長薛瑞元頒授總統褒揚令，由許文政長子許國文(左３)代表家屬接受。圖／羅東博愛醫院提供　
分享
羅東博愛醫院創辦人許文政今天告別追思會。圖／羅東博愛醫院提供　
羅東博愛醫院創辦人許文政今天告別追思會。圖／羅東博愛醫院提供　
分享

羅東總統府
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

說台語才可以進來！古亭國小內「柑仔店」開幕

2019-04-27 17:13

花蓮玉里鎮觀音里長補選 6號陳金寶出線

2019-04-27 17:25

宜蘭桐花祭今天登場 明天還有野餐桐樂會

2019-04-27 15:35

射耳祭比賽傳統箭法 卓溪布農族人互較高下

2019-04-27 15:19

影／宜蘭限定版熊讚獎座 今首發模範勞工

2019-04-27 15:17

基隆潮境新住民嘉年華 3千人享美食配無敵海景

2019-04-27 13:51

周錫瑋連署「把阿扁關回去」 傅崐萁：愛與包容最重要

2019-04-27 11:29

玉里觀音里長補選六搶一 今早投票民眾踴躍

2019-04-27 09:57

「阿嬤的放屁車」來了 金穗獎好片宜蘭免費看

2019-04-27 09:06

吃喝玩樂e點通／名師設計名導策展 沙丘園區有「藝」思

2019-04-26 23:43

挺花蓮團遊 林佳龍宣布：加碼800萬

2019-04-26 23:39

基隆麥金路 下周起左轉安樂路2段要迴轉

2019-04-26 23:33

假日塞車瓶頸 國5蘇澳海山西路拓寬 完工典禮

2019-04-26 23:29

影／彭佳嶼現「海市蜃樓」？ 他出示影片：是北海岸啦

2019-04-26 20:09

玉里觀音里長補選周六投票 六搶一競爭激烈

2019-04-26 17:04

饒慶鈴上大陸直播節目 介紹台東紅藜和鳳梨

2019-04-26 16:56

威尼斯、盛世13萬噸級郵輪同在 基隆港今天破兩紀錄

2019-04-26 16:47

退23元車票要收20元手續費乘客怒 站務員：我幫你出

2019-04-26 15:55

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

影／國5南端常塞的海山西路 今天拓寬完工通樂了

2019-04-26 13:33
看更多

熱門文章

一生牽掛！七旬「灣生奶奶」尋見玉山竟跪地痛哭

2019-04-26 20:35

懸宕4年 北市中正橋改建 5月6日動工

2019-04-26 23:15

墾丁第一季人氣回溫 雪崩觀光觸底反彈？

2019-04-27 07:45

影／難想像！市公所廚餘製堆肥 以往1個月電費20多萬元

2019-04-26 19:58

墾丁珊瑚產卵大爆發 海底星空燦爛讓人快窒息

2019-04-26 20:02

北市ivoting不發小提燈 結果慘的是他們

2019-04-26 20:08

人瑞饅頭爺爺 北市社會局：家屬回覆經濟尚可

2019-04-26 19:02

玩偶資收車 繼續歡樂出任務

2019-04-26 23:33

台86線受損路面封閉施工6天 駕車民眾留意改道

2019-04-27 10:32

板橋慈惠宮慶媽祖聖誕 日本國寶舞團跳阿波踊舞

2019-04-27 07:43

影／2隻烤乳豬免費吃！布袋高跟鞋教堂推「豬安心」

2019-04-27 11:06

影／女兒陪媽媽完成夢想！朴子真人藝閣重現

2019-04-27 08:18

筏子溪岸邊植栽「去台保中」？ 市府：是愛在台中

2019-04-27 13:22

車格越大越好停？北市推動70公分寬的機車停車格

2019-04-26 22:20

影／百架無人機為鹿耳門媽祝壽 民眾高呼「不過癮」

2019-04-26 23:11

快來！板橋慈惠宮媽祖祝壽遶境 晚上還發限量發財金

2019-04-27 09:55

學校隔壁偷蓋基地台 彰化社頭居民拉布條抗議「無良」

2019-04-27 13:54

台中花博虧錢誰負責？龍、燕發言人再互嗆

2019-04-26 18:44

影／彭佳嶼現「海市蜃樓」？ 他出示影片：是北海岸啦

2019-04-26 20:09

賞金針花海不用去花東 彰化虎山岩金針花海在眼前

2019-04-27 12:04

台中大坑步道相思樹觀景平台 360度俯瞰台中美景

2019-04-27 15:17

議員批高雄氣爆善款運用 韓國瑜請法制局蒐證

2019-04-26 18:59

金瓜石山城裡的遶境 攝影師拍媽祖鑾轎爬樓梯奇景

2019-04-27 15:19

影／南投老店臭豆腐飄香 征服許淑華的胃

2019-04-27 12:11

周錫瑋連署「把阿扁關回去」 傅崐萁：愛與包容最重要

2019-04-27 11:29

花博卡還剩144萬張 何去何用？

2019-04-26 23:30

雇主善待好溫暖 印尼女看護：台灣是我第二個家

2019-04-27 12:49

桃首間社宅中路二號近完工 中選戶今開心賞屋

2019-04-27 15:15

松山慈祐宮慶媽祖聖誕 明起三天有表演、遶境

2019-04-27 11:59

年年觀音生日送米助弱勢 佛祖指引讓他覺得好神奇

2019-04-27 09:43

影／見到原住民 韓國瑜：煩惱都拋到九霄雲外

2019-04-27 15:36

一家弱勢房子又燒光 台南市職業工會志工來修繕

2019-04-27 12:20

基隆潮境新住民嘉年華 3千人享美食配無敵海景

2019-04-27 13:51

這尊神農像手持的稻穗 50年保持良好

2019-04-26 23:45

斗六長和宮「斑鳩媽」慶生 八仙騎馬遊街

2019-04-27 13:57

崩壞白雪公主太可愛 布袋好美里彩繪村再現人潮

2019-04-27 08:23

兩岸學校交流赫見共產黨員進校園？北市議員批校園被統戰

2019-04-26 19:42

家種可可卻不懂 金牌巧可力得主幫小朋友解惑

2019-04-26 19:04

每年2萬遊客造訪 水雉生態國家級濕地終有自來水

2019-04-27 09:03

淡水E-YouBike暫停 議員要求替代方案

2019-04-26 20:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top