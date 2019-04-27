許文政今天告別追思會 獲頒授總統褒揚令

2019-04-27 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



醫療財團法人羅許基金會、羅東博愛醫院創辦人許文政4月3日辭世，享壽95歲，他生前致力地方醫療和公衛志業，為提升全民醫療水準，從政投身公共事務，今天告別追思會上，獲頒授總統褒揚令。

許文政的家屬今天在羅許基金會舉行家奠，衛生福利部常務次長薛瑞元代表蔡英文總統，頒授褒揚令，表彰許文政視病猶親、襟懷悲憫的行誼以及對醫療、公益的投入與貢獻。

羅許基金會指出，許文政民國13年2月5日生於宜蘭羅東，13歲即隻身赴日求學，奠定優秀醫學基礎，時逢二戰返台，在台大醫學系深造學業，學成後回歸家鄉宜蘭，42年創辦羅東博愛醫院，奉獻醫療及社福等公共志業66年不輟，生前仍惦念提升宜蘭醫療水準，生於蘭陽、眷注蘭陽亦葬於蘭陽。

許文政曾自述一生的夢就是要讓宜蘭縣民能放心在地就醫，而人生中最在意的是，「自己到底能為故鄉、為這片土地做什麼」，他認為，經由不斷推升羅東博愛醫院的醫療品質和能量，讓博愛醫院成為宜蘭人的醫院，是一生最大的安慰也是奮鬥的目標。

許文政德高望重，曾任總統府國策顧問、總統府資政，並曾獲頒國家公益獎、台灣醫療典範獎等殊榮。

治喪期間，前總統馬英九、立法院前院長王金平、國民黨主席吳敦義、新北市前市長朱立倫、宜蘭縣長林姿妙、宜蘭縣前縣長林聰賢、劉守成、前立委田秋堇及地方各界都弔唁致意。

也有不少感念許文政恩情的病人、羅東博愛醫院退休員工獻花致意。

醫護人員悼念創辦人，回想情誼，紅了眼眶，有的獻上白色海芋，送這位醫人醫心的老長者最後一程，有的感念說：「醫院裡少了創辦人奔走的身影很不習慣…」「當初沒有創辦人，就沒有現在的我。」