說台語才可以進來！古亭國小內「柑仔店」開幕

2019-04-27 17:13 中央社 宜蘭縣27日電



古亭國小柑仔店內，設古早味的彈珠台遊戲、現代味的娃娃機、古早童玩尪仔標、套圈圈、竹筷槍、桌遊等，還有柑仔店玩具、抽抽樂、戳戳樂等，不但小孩開心，連大人都玩嗨了。記者羅建旺／攝影 分享 facebook 宜蘭縣壯圍鄉古亭國小今天小一新生報到，校方發揮創意將本土教育中心打造成「柑仔店」，裡頭擺放古早味十足的童玩，特別的是，進入店內必須說台語，寓教於樂方式推廣台語。

走進「柑仔店」，裡頭擺著各種古早味童玩，有彈珠台、尪仔標、套圈圈、竹筷槍、桌遊、抽抽樂、戳戳樂等，還有數台夾娃娃機，每位小一新生報到後，都可獲得10個代幣夾娃娃。

古亭國小柑仔店內，設古早味的彈珠台遊戲、現代味的娃娃機、古早童玩尪仔標、套圈圈、竹筷槍、桌遊等，還有柑仔店玩具、抽抽樂、戳戳樂等，不但小孩開心，連大人都玩嗨了。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

學校將本土教育中心打造成「柑仔店」，特別的是，進入店內有條規定「請說台語」，如果不小心說國語，還會被現場人員提醒，不只孩子玩得開心，連家長也很盡興。

宜蘭縣壯圍鄉古亭國小開起「柑仔店」（雜貨店），今天開幕，要求「入內請說台語」，在店裡講國語還會被糾正。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

校長黃賜福說，古亭國小是宜蘭縣本土教育中心學校，學校先前透過童玩DIY方式巡迴各校推廣台語，這次以「柑仔店」形式，希望透過沉浸式的台語教學營造友善的教學環境，以有趣的童玩原素，寓教於樂的方式，讓小朋友快樂的說台語。

黃賜福表示，古亭村是閩南語村落，不過很多小朋友現在不太會說甚至聽不懂台語，與阿公、阿嬤在溝通時常發生問題，才會想以「柑仔店」方式，期盼父母帶著孩子一起用台語溝通。

他表示，「柑仔店」未來也會繼續保存下去，學校將發行「古亭代幣」，代幣不能用現金購買，讓表現優異的小朋友在中午持代幣進入「柑仔店」玩耍，另外，也開放給其他學校預約，讓更多孩子前來體驗。

古亭國小柑仔店內，設古早味的彈珠台遊戲、現代味的娃娃機、古早童玩尪仔標、套圈圈、竹筷槍、桌遊等，還有柑仔店玩具、抽抽樂、戳戳樂等，不但小孩開心，連大人都玩嗨了。記者羅建旺／攝影 分享 facebook