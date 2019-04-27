親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

名嘴爆還有人要參加藍總統初選 馬英九大笑回5字

基隆組護童者聯盟 民眾愛心264響助家扶募215萬元

2019-04-27 16:26聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的108年關懷兒童愛心園遊會，今天上午基隆文化廣場、文化廣場與海洋廣場登場，有鑑於近日的兒虐事件頻傳，基隆家扶中心呼籲大家一起加入「護童者聯盟」，用愛的抱抱取代家庭暴力；每敲響一次捐5千元，總計敲響愛心鑼計264 響，家扶中心募集215 萬元的扶幼基金，用來推動兒少福利。

近日外縣市的兒虐事件頻傳，新北也發生殺子再自殺的家庭悲劇，基隆家扶中心今天呼籲大家一起加入「護童者聯盟」，陳美君主任上午邀請基隆市議會議長蔡旺璉、社會處長吳挺鋒、基隆家庭扶助中心扶幼委員會主任委員游經勇，以及大日開發有限公司蘇幸福總經理等人擔任兒保超級英雄，呼籲大家一起正視兒保的重要。

他們一起喊「超人你我一起做，兒保特工go！go！go！」，並引領在場的所有民眾一起宣誓，大聲喊出成為兒保英雄的五大秘訣：「不、閉、打、小、孩」， 希望大家用愛的抱抱一起加入「護童者聯盟」，成為守護兒少的英雄。基隆市長林右昌及立委蔡適應也到場，兩人都呼籲民眾重視兒童保護的重要性，期許每位孩子在大人的保護之下都能夠平安、健康的長大。

游經勇表示，基隆家扶中心目前服務約2400個弱勢兒少，感謝基隆在地的慈善團體及愛心民眾今天至場敲響愛心鑼並認捐園遊券，傳遞愛的能量。

社會處吳挺鋒處長表示，基隆市政府社會處在兒少關懷方面，從低收、中低收、食物銀行的訪視部分，我們都會盡力協助社會邊緣戶，尤其是家中有孩子的家戶；另外，還有保護兒童免於暴力的侵害，最近虐童事件非常多，引起許多社會的關注，除了有113兒童保護專線外，社會處在社會安全網的構建，經常與警政、衛政多個單位一起來攜手，協助安置孩童、尋找寄養家庭，以及後續追蹤輔導，也非常感謝基隆家扶中心，在安置的部分長期配合，媒合許多家庭和資源，保護我們的孩子。

蔡適應說，他過去長期擔任家扶中心的助養人，知道基隆市很多的家庭扶助案件，都是委託家扶中心來辦理，基隆家扶中心幫助了許多失學、失親、失依的孩子，今天有機會受邀擔任護童大使是我的榮幸，也感謝許多社會人士、企業朋友，一起來幫助孩子、讓他們能在更好的環境下成長，成為國家未來的主人翁。

由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的108年關懷兒童愛心園遊會，今天上午基隆文化廣...
由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的108年關懷兒童愛心園遊會，今天上午基隆文化廣場、文化廣場與海洋廣場登場，有鑑於近日的兒虐事件頻傳，基隆家扶中心呼籲大家一起加入「護童者聯盟」。圖／立委蔡適應提供
分享
由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的108年關懷兒童愛心園遊會，今天上午基隆文化廣...
由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的108年關懷兒童愛心園遊會，今天上午基隆文化廣場、文化廣場與海洋廣場登場，有鑑於近日的兒虐事件頻傳，基隆家扶中心呼籲大家一起加入「護童者聯盟」。圖／基隆家扶中心提供
分享
由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的108年關懷兒童愛心園遊會，今天上午基隆文化廣...
由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的108年關懷兒童愛心園遊會，今天上午基隆文化廣場、文化廣場與海洋廣場登場，有鑑於近日的兒虐事件頻傳，基隆家扶中心呼籲大家一起加入「護童者聯盟」。圖／基隆家扶中心提供
分享
由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的108年關懷兒童愛心園遊會，今天上午基隆文化廣...
由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的108年關懷兒童愛心園遊會，今天上午基隆文化廣場、文化廣場與海洋廣場登場，有鑑於近日的兒虐事件頻傳，基隆家扶中心呼籲大家一起加入「護童者聯盟」。圖／基隆家扶中心提供
分享
由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的108年關懷兒童愛心園遊會，今天上午基隆文化廣...
由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的108年關懷兒童愛心園遊會，今天上午基隆文化廣場、文化廣場與海洋廣場登場，有鑑於近日的兒虐事件頻傳，基隆家扶中心呼籲大家一起加入「護童者聯盟」。圖／立委蔡適應提供
分享
由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的108年關懷兒童愛心園遊會，今天上午基隆文化廣...
由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的108年關懷兒童愛心園遊會，今天上午基隆文化廣場、文化廣場與海洋廣場登場，有鑑於近日的兒虐事件頻傳，基隆家扶中心呼籲大家一起加入「護童者聯盟」。圖／立委蔡適應提供
分享
由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的108年關懷兒童愛心園遊會，今天上午基隆文化廣...
由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的108年關懷兒童愛心園遊會，今天上午基隆文化廣場、文化廣場與海洋廣場登場，有鑑於近日的兒虐事件頻傳，基隆家扶中心呼籲大家一起加入「護童者聯盟」。圖／基隆家扶中心提供
分享
由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的108年關懷兒童愛心園遊會，今天上午基隆文化廣...
由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的108年關懷兒童愛心園遊會，今天上午基隆文化廣場、文化廣場與海洋廣場登場，有鑑於近日的兒虐事件頻傳，基隆家扶中心呼籲大家一起加入「護童者聯盟」。圖／基隆家扶中心提供
分享

基隆愛心蔡適應
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

說台語才可以進來！古亭國小內「柑仔店」開幕

2019-04-27 17:13

花蓮玉里鎮觀音里長補選 6號陳金寶出線

2019-04-27 17:25

宜蘭桐花祭今天登場 明天還有野餐桐樂會

2019-04-27 15:35

射耳祭比賽傳統箭法 卓溪布農族人互較高下

2019-04-27 15:19

影／宜蘭限定版熊讚獎座 今首發模範勞工

2019-04-27 15:17

基隆潮境新住民嘉年華 3千人享美食配無敵海景

2019-04-27 13:51

周錫瑋連署「把阿扁關回去」 傅崐萁：愛與包容最重要

2019-04-27 11:29

玉里觀音里長補選六搶一 今早投票民眾踴躍

2019-04-27 09:57

「阿嬤的放屁車」來了 金穗獎好片宜蘭免費看

2019-04-27 09:06

吃喝玩樂e點通／名師設計名導策展 沙丘園區有「藝」思

2019-04-26 23:43

挺花蓮團遊 林佳龍宣布：加碼800萬

2019-04-26 23:39

基隆麥金路 下周起左轉安樂路2段要迴轉

2019-04-26 23:33

假日塞車瓶頸 國5蘇澳海山西路拓寬 完工典禮

2019-04-26 23:29

影／彭佳嶼現「海市蜃樓」？ 他出示影片：是北海岸啦

2019-04-26 20:09

玉里觀音里長補選周六投票 六搶一競爭激烈

2019-04-26 17:04

饒慶鈴上大陸直播節目 介紹台東紅藜和鳳梨

2019-04-26 16:56

威尼斯、盛世13萬噸級郵輪同在 基隆港今天破兩紀錄

2019-04-26 16:47

退23元車票要收20元手續費乘客怒 站務員：我幫你出

2019-04-26 15:55

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

影／國5南端常塞的海山西路 今天拓寬完工通樂了

2019-04-26 13:33
看更多

熱門文章

一生牽掛！七旬「灣生奶奶」尋見玉山竟跪地痛哭

2019-04-26 20:35

懸宕4年 北市中正橋改建 5月6日動工

2019-04-26 23:15

墾丁第一季人氣回溫 雪崩觀光觸底反彈？

2019-04-27 07:45

影／難想像！市公所廚餘製堆肥 以往1個月電費20多萬元

2019-04-26 19:58

墾丁珊瑚產卵大爆發 海底星空燦爛讓人快窒息

2019-04-26 20:02

北市ivoting不發小提燈 結果慘的是他們

2019-04-26 20:08

人瑞饅頭爺爺 北市社會局：家屬回覆經濟尚可

2019-04-26 19:02

玩偶資收車 繼續歡樂出任務

2019-04-26 23:33

台86線受損路面封閉施工6天 駕車民眾留意改道

2019-04-27 10:32

板橋慈惠宮慶媽祖聖誕 日本國寶舞團跳阿波踊舞

2019-04-27 07:43

影／2隻烤乳豬免費吃！布袋高跟鞋教堂推「豬安心」

2019-04-27 11:06

影／女兒陪媽媽完成夢想！朴子真人藝閣重現

2019-04-27 08:18

筏子溪岸邊植栽「去台保中」？ 市府：是愛在台中

2019-04-27 13:22

車格越大越好停？北市推動70公分寬的機車停車格

2019-04-26 22:20

影／百架無人機為鹿耳門媽祝壽 民眾高呼「不過癮」

2019-04-26 23:11

快來！板橋慈惠宮媽祖祝壽遶境 晚上還發限量發財金

2019-04-27 09:55

學校隔壁偷蓋基地台 彰化社頭居民拉布條抗議「無良」

2019-04-27 13:54

台中花博虧錢誰負責？龍、燕發言人再互嗆

2019-04-26 18:44

影／彭佳嶼現「海市蜃樓」？ 他出示影片：是北海岸啦

2019-04-26 20:09

賞金針花海不用去花東 彰化虎山岩金針花海在眼前

2019-04-27 12:04

台中大坑步道相思樹觀景平台 360度俯瞰台中美景

2019-04-27 15:17

議員批高雄氣爆善款運用 韓國瑜請法制局蒐證

2019-04-26 18:59

金瓜石山城裡的遶境 攝影師拍媽祖鑾轎爬樓梯奇景

2019-04-27 15:19

影／南投老店臭豆腐飄香 征服許淑華的胃

2019-04-27 12:11

周錫瑋連署「把阿扁關回去」 傅崐萁：愛與包容最重要

2019-04-27 11:29

花博卡還剩144萬張 何去何用？

2019-04-26 23:30

雇主善待好溫暖 印尼女看護：台灣是我第二個家

2019-04-27 12:49

桃首間社宅中路二號近完工 中選戶今開心賞屋

2019-04-27 15:15

松山慈祐宮慶媽祖聖誕 明起三天有表演、遶境

2019-04-27 11:59

年年觀音生日送米助弱勢 佛祖指引讓他覺得好神奇

2019-04-27 09:43

影／見到原住民 韓國瑜：煩惱都拋到九霄雲外

2019-04-27 15:36

一家弱勢房子又燒光 台南市職業工會志工來修繕

2019-04-27 12:20

基隆潮境新住民嘉年華 3千人享美食配無敵海景

2019-04-27 13:51

這尊神農像手持的稻穗 50年保持良好

2019-04-26 23:45

斗六長和宮「斑鳩媽」慶生 八仙騎馬遊街

2019-04-27 13:57

崩壞白雪公主太可愛 布袋好美里彩繪村再現人潮

2019-04-27 08:23

兩岸學校交流赫見共產黨員進校園？北市議員批校園被統戰

2019-04-26 19:42

家種可可卻不懂 金牌巧可力得主幫小朋友解惑

2019-04-26 19:04

每年2萬遊客造訪 水雉生態國家級濕地終有自來水

2019-04-27 09:03

淡水E-YouBike暫停 議員要求替代方案

2019-04-26 20:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top