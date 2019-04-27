基隆組護童者聯盟 民眾愛心264響助家扶募215萬元

2019-04-27 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的108年關懷兒童愛心園遊會，今天上午基隆文化廣場、文化廣場與海洋廣場登場，有鑑於近日的兒虐事件頻傳，基隆家扶中心呼籲大家一起加入「護童者聯盟」，用愛的抱抱取代家庭暴力；每敲響一次捐5千元，總計敲響愛心鑼計264 響，家扶中心募集215 萬元的扶幼基金，用來推動兒少福利。

近日外縣市的兒虐事件頻傳，新北也發生殺子再自殺的家庭悲劇，基隆家扶中心今天呼籲大家一起加入「護童者聯盟」，陳美君主任上午邀請基隆市議會議長蔡旺璉、社會處長吳挺鋒、基隆家庭扶助中心扶幼委員會主任委員游經勇，以及大日開發有限公司蘇幸福總經理等人擔任兒保超級英雄，呼籲大家一起正視兒保的重要。

他們一起喊「超人你我一起做，兒保特工go！go！go！」，並引領在場的所有民眾一起宣誓，大聲喊出成為兒保英雄的五大秘訣：「不、閉、打、小、孩」， 希望大家用愛的抱抱一起加入「護童者聯盟」，成為守護兒少的英雄。基隆市長林右昌及立委蔡適應也到場，兩人都呼籲民眾重視兒童保護的重要性，期許每位孩子在大人的保護之下都能夠平安、健康的長大。

游經勇表示，基隆家扶中心目前服務約2400個弱勢兒少，感謝基隆在地的慈善團體及愛心民眾今天至場敲響愛心鑼並認捐園遊券，傳遞愛的能量。

社會處吳挺鋒處長表示，基隆市政府社會處在兒少關懷方面，從低收、中低收、食物銀行的訪視部分，我們都會盡力協助社會邊緣戶，尤其是家中有孩子的家戶；另外，還有保護兒童免於暴力的侵害，最近虐童事件非常多，引起許多社會的關注，除了有113兒童保護專線外，社會處在社會安全網的構建，經常與警政、衛政多個單位一起來攜手，協助安置孩童、尋找寄養家庭，以及後續追蹤輔導，也非常感謝基隆家扶中心，在安置的部分長期配合，媒合許多家庭和資源，保護我們的孩子。