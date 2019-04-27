宜蘭桐花祭今天登場 明天還有野餐桐樂會

2019-04-27 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



2019宜蘭客家桐花祭今天在冬山河生態綠舟水岸舞台開幕，縣長林姿妙穿上靚靚客家服飾，與憲明國小學童齊奏客家花鼓、手畫桐花斗笠。

縣政府指出，今年宜蘭縣客家桐花祭選在冬山鄉擴大舉辦，分別在生態綠舟、仁山植物園、大興社區規劃系列賞桐活動，今天開幕式中，客屬總會有客家戲曲秀，游阿嬤樂團演唱客家歌曲，憲明國小有客家花鼓秀。

林姿妙小秀鼓藝，並手作有桐花意象的客家斗笠，象徵客家人強韌、堅毅、惜福的客庄精神，並期勉宜蘭的客家精神永流傳。

開幕式後，在仁山植物園有「野餐桐樂會」，客家王子許仁杰、超甜歌姬林吟蔚。阿美王子朝暉等歌手接力開唱與演出。

會場並設置多元文創市集、客家手作DIY、客家服飾體驗活動。

縣政府表示，今年還結合社會公益，邀請宜蘭縣特殊教育學校與家扶中心師生參加，為減輕他們的負擔，縣政府提供野餐報名保障名額，貼心安排賞桐專車，來回接駁。

縣政府提醒，明天下午2點在仁山植物園還有一場次的「野餐桐樂會」，歡迎參加。