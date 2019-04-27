宜蘭桐花祭今天登場 明天還有野餐桐樂會
2019宜蘭客家桐花祭今天在冬山河生態綠舟水岸舞台開幕，縣長林姿妙穿上靚靚客家服飾，與憲明國小學童齊奏客家花鼓、手畫桐花斗笠。
縣政府指出，今年宜蘭縣客家桐花祭選在冬山鄉擴大舉辦，分別在生態綠舟、仁山植物園、大興社區規劃系列賞桐活動，今天開幕式中，客屬總會有客家戲曲秀，游阿嬤樂團演唱客家歌曲，憲明國小有客家花鼓秀。
林姿妙小秀鼓藝，並手作有桐花意象的客家斗笠，象徵客家人強韌、堅毅、惜福的客庄精神，並期勉宜蘭的客家精神永流傳。
開幕式後，在仁山植物園有「野餐桐樂會」，客家王子許仁杰、超甜歌姬林吟蔚。阿美王子朝暉等歌手接力開唱與演出。
會場並設置多元文創市集、客家手作DIY、客家服飾體驗活動。
縣政府表示，今年還結合社會公益，邀請宜蘭縣特殊教育學校與家扶中心師生參加，為減輕他們的負擔，縣政府提供野餐報名保障名額，貼心安排賞桐專車，來回接駁。
縣政府提醒，明天下午2點在仁山植物園還有一場次的「野餐桐樂會」，歡迎參加。
縣政府說，四月桐花五月雪，油桐花語為情竇初開，早期客庄遍植油桐，是客家人早年重要的經濟作物，隨著時代變遷，油桐樹的經濟價值已不復在，取而代之的浪漫的白色花季，春末初夏之際在山區盛開，隨風輕拂，花瓣飛落，白雪紛飛，形成臺灣最美的風景，仁山植物園即是賞桐花的好地方。
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