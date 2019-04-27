影／宜蘭限定版熊讚獎座 今首發模範勞工

2019-04-27 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭市公所今天在宜蘭金樽餐廳表揚模範勞工，市長江聰淵頒獎，致敬與感謝說，「社會因為有你們而偉大！」

獎座特別，是宜蘭市限定版的「熊讚獎座」，不但具有特色，且很療癒，有的受獎人從市長江聰淵等頒獎人手中接過，不禁多看幾眼，嘴角揚起微笑。

市公所今天表揚大會，以「宜蘭勞工熊讚．向勞工致敬」為主題，表揚由各工會推薦的106位模範勞工，會中，特邀「國際殘障青年獨奏家首獎」、「全國10大傑出殘障青年」得主的視障青年笛子演奏家林景陽演出。

市公所表示，面對全球競爭激烈，勞工朋友們戰戰兢兢，堅守崗位，全力為國家、社會努力打拼，令人敬佩。

獲獎者中，社區服務人員職業工會推薦獲獎的吳秋霞，她承接宜蘭縣社會處身心障礙者自立生活支持服務的個人助理工作，服務住在石城的獨居老人，與長輩建立良好信賴關係。獲得個案極力的讚許與肯定。

吳秋霞表示，加投入且抱持著同理心來服務，希望幫助更多的身障走出社區，進入人群。吳秋霞也取得照服員的資格，工作之餘也投入居家照護，希望將所學提供給個案更好的服務。

宜蘭縣竹工業職業工會推薦獲獎的李雨庭，從事竹製品加工、竹工藝品製造及販售竹業類器具等工作4年，協助竹藝技藝達人傳承，為求技藝更精進，常參與各項教育訓練，貢獻所學，協助居民學習技能，謀取專長，平時熱心公益，捐助各慈善團體。