基隆潮境新住民嘉年華 3千人享美食配無敵海景

2019-04-27 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



108年全國新住民健走暨嘉年華活動今天上午在基隆潮境公園舉行，雖然下著細雨，但仍吸引近3千人扶老攜幼共襄盛舉，民眾享受東南亞美食，看著無敵海景，現場有精采表演及36輛自行車摸彩，帶動現場氣氛。

由台灣體育總會、基隆市政府主辦，基隆市體育會承辦的全國新住民健走暨嘉年華活動，上午在潮境公園舉行，市長林右昌、立委蔡適應、市議員陳宜、張顥瀚、張淵翔等都到場，美食嘉年華現場，準備了越南法國麵包、馬來西亞三色米糕、韓國泡菜魚肝醬、香港龜苓膏等各式甜點與美食攤位，並且安排來自各國新住民穿著傳統服飾推介美食文化。

台灣體育總會理事長鄭錦洲說，現場各攤位都大排長龍，等著領取美味的異國美食，會場旁就是有著無敵海景的潮境保育區海域，民眾搶著拍照，有各區及社團精采的表演，現場各單位共提供36輛自行車、100個鍋寶保溫瓶等總計300多個獎項，帶動現場氣氛，民眾摸到大獎都很興奮。

同時也有各國音樂、民謠與舞蹈表演，讓參與民眾在大快朵頤的同時，也對於新住民的多元文化有更進一步的體驗，共吸引近3千多人到場，進行健走及嘉年華活動。