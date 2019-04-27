高溫引蛇出洞 台東四處現蛇蹤

2019-04-27 13:30 中央社 台東縣27日電



台東這幾天高溫都達攝氏30度以上，蛇類出沒頻繁，甚至屋內一次闖入2條眼鏡蛇，咬傷屋主險些喪命，醫院準備血清備戰。

台東這幾天燠熱難耐，有時候還降下陣雨，引蛇出洞，學校和住家頻頻發生蛇闖入。

南迴線的太麻里鄉大王國小，上星期闖入了2條南蛇，師生受到驚嚇，經老師驅趕後，才快速離去；在東海岸的都蘭國中25日一大早也闖入1條長約180公分、成人手臂粗的南蛇，經黃信豪老師捕捉後野放。

另外，縱谷線的關山鎮，22日有2條眼鏡蛇闖入陳家，陳姓男子以為消防單位已取消抓蛇任務，因此自己動手抓蛇，未料被蛇咬傷，前往關山慈濟醫院急診，結果缺血清，又包車到台東市馬偕醫院，醫護人員緊急施打血清才獲救。

台東縣消防局秘書林建誠表示，雖然抓蛇已經不是消防單位的業務，但是因台東特殊，蛇類出沒相當頻繁，如果有蛇類闖入住家、學校，還是可以通報消防單位到場捕抓，至於戶外撞見蛇，迅速避開就好。

林建誠表示，台東地區最常見的毒蛇如神經性的眼鏡蛇、雨傘節，以及出血性的百步蛇、龜殼花、赤尾青竹絲、鎖鏈蛇等，台東可說是毒蛇最多的地方。

尤其是鎖鏈蛇，台東地區比其他縣市還多，鎖鏈蛇是「毒蛇之王」，以出血毒為主也有神經毒症狀，毒性數一數二，一旦被咬到，沒有所謂的「黃金時間」，而是分秒必爭，必須立即送醫

林建誠呼籲，台東鄉下地方，許多住屋都在田邊，晚上出入要特別小心，屋內陰涼處要多注意是否有蛇躲藏。另外，如被蛇咬到，要冷靜辨識是哪種毒蛇，方便醫生在第一時間注射對的血清。

台東縣衛生局人員表示，關山陳姓男子遭眼鏡蛇咬傷，當時關山慈濟醫院幫他打了4劑血清未見效，因醫院必須保留2劑血清，預防深夜有急需民眾，才請他轉診到台東市區醫院。

衛生局表示，目前台東市區的衛福部台東醫院、馬偕醫院、基督教醫院和關山慈濟醫院都有毒蛇血清，各衛生所也有。至於鎖鏈蛇的血清比較少，除醫院外，衛生所部分只有大武、蘭嶼、綠島衛生所總計有13劑的鎖鍊蛇血清。