玉里觀音里長補選六搶一 今早投票民眾踴躍

相關新聞
「阿嬤的放屁車」來了 金穗獎好片宜蘭免費看2019-04-27 09:06
吃喝玩樂e點通／名師設計名導策展 沙丘園區有「藝」思2019-04-26 23:43
挺花蓮團遊 林佳龍宣布：加碼800萬2019-04-26 23:39
基隆麥金路 下周起左轉安樂路2段要迴轉2019-04-26 23:33
假日塞車瓶頸 國5蘇澳海山西路拓寬 完工典禮2019-04-26 23:29
影／彭佳嶼現「海市蜃樓」？ 他出示影片：是北海岸啦2019-04-26 20:09
玉里觀音里長補選周六投票 六搶一競爭激烈2019-04-26 17:04
饒慶鈴上大陸直播節目 介紹台東紅藜和鳳梨2019-04-26 16:56
威尼斯、盛世13萬噸級郵輪同在 基隆港今天破兩紀錄2019-04-26 16:47
退23元車票要收20元手續費乘客怒 站務員：我幫你出2019-04-26 15:55
慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小2019-04-11 20:47
影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天2019-03-29 12:17
聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯2018-11-07 12:00
基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！2018-10-30 12:00
影／國5南端常塞的海山西路 今天拓寬完工通樂了2019-04-26 13:33
改善麥金路交通 林右昌：29日起左轉車要進迴轉道2019-04-26 09:52
熱門文章
清潔隊員用心佈置「娃娃資收車」 竟遭民眾惡意檢舉2019-04-26 15:14
破解台中花博虧損真相！中市府製作圖卡說明2019-04-26 15:05
一生牽掛！七旬「灣生奶奶」尋見玉山竟跪地痛哭2019-04-26 20:35
高雄沒下雨竟淹大水！ 2車一度受困高雄神農路2019-04-26 10:22
賞螢季負離子「森」呼吸 嘉義精選6條舒活古道2019-04-26 08:25
台中花博落幕 144萬張花博卡何去何從？2019-04-26 10:56
請金山分局搬家 李永萍：柯文哲能 侯友宜一定行2019-04-26 13:13
影／婦人站前長期停車惹非議 鎮長勸說「拜託不要」2019-04-26 15:41
懸宕4年 北市中正橋改建 5月6日動工2019-04-26 23:15
藝人田馥甄98歲外公也參賽 竹縣阿公阿婆活力秀競賽2019-04-26 15:36
墾丁珊瑚產卵大爆發 海底星空燦爛讓人快窒息2019-04-26 20:02
3、4月701件大型車吃罰單 彰化警方5月鎖定違規砂石車2019-04-26 10:58
影／難想像！市公所廚餘製堆肥 以往1個月電費20多萬元2019-04-26 19:58
人瑞饅頭爺爺 北市社會局：家屬回覆經濟尚可2019-04-26 19:02
北市ivoting不發小提燈 結果慘的是他們2019-04-26 20:08
影／烏山頭水庫路跑連環爆炸 警方反恐演練逼真2019-04-26 14:10
退23元車票要收20元手續費乘客怒 站務員：我幫你出2019-04-26 15:55
影／百架無人機為鹿耳門媽祝壽 民眾高呼「不過癮」2019-04-26 23:11
林口公車轉運站 研擬9條接駁路線2019-04-26 14:52
台中花博虧錢誰負責？龍、燕發言人再互嗆2019-04-26 18:44
車格越大越好停？北市推動70公分寬的機車停車格2019-04-26 22:20
高雄神農路積水消退 恢復單線雙向通車2019-04-26 13:34
影／彭佳嶼現「海市蜃樓」？ 他出示影片：是北海岸啦2019-04-26 20:09
議員批高雄氣爆善款運用 韓國瑜請法制局蒐證2019-04-26 18:59
遭王浩宇指為北京政協委員 徐正文：遭惡意抹紅將提告2019-04-26 17:09
拆除新作縣定古蹟東安古橋護欄 當地民眾：破壞古蹟2019-04-26 15:15
珊瑚產卵大噴發！ 墾丁海底美極了2019-04-26 11:16
高市圖過期雜誌427開賣 民眾挖寶要快語言學習類常秒殺2019-04-26 14:10
走過173個日子！台中花博落幕 影片回顧藏洋蔥2019-04-26 12:34
墾丁第一季人氣回溫 雪崩觀光觸底反彈？2019-04-27 07:45
打磨修復舊家具再生 林口圖書館惜福開賣2019-04-26 13:11
高雄大社工業區 萬人428陳情2019-04-26 14:41
蘇貞昌視察鳥嘴潭人工湖 允納入遊憩設施帶觀光2019-04-26 15:59
板橋慈惠宮慶媽祖聖誕 日本國寶舞團跳阿波踊舞2019-04-27 07:43
花博卡下一步？藍建議公開票選 綠呼籲轉型市民卡2019-04-26 15:15
文化部贈台中州廳、路思義教堂「國定古蹟」證書2019-04-26 10:35
大林蒲地區健康風險評估 6物質危害健康加強關注管制2019-04-26 15:47
花博卡還剩144萬張 何去何用？2019-04-26 23:30
影／國5南端常塞的海山西路 今天拓寬完工通樂了2019-04-26 13:33
兩岸學校交流赫見共產黨員進校園？北市議員批校園被統戰2019-04-26 19:42
留言