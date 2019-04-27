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玉里觀音里長補選六搶一 今早投票民眾踴躍

2019-04-27 09:57聯合報 記者余衡╱即時報導

花蓮縣玉里鎮觀音里前里長李貴福今年2月因病去世，鎮公所依照地方制度法於今天上午8點至下午4點辦理補選投票，在高寮國小活動中心及觀音社區服務中心設有兩處投開票所，今天上午開始投票後，里民扶老攜幼前來投下神聖一票，排隊人潮相當踴躍。

現場民眾劉先生說，投票是公民權利且事關區里發展，所以特別起了個大早來投下神聖一票，住投開票所附近的吳阿嬤則提到，很久沒看到區里選舉如此盛況，熱鬧一下也好，本次補選共有劉德壽、何姿儀、劉紹錦、張為勳、林金和及陳金寶等6人角逐，選舉結果預計傍晚就會揭曉。

觀音里長補選民眾踴躍參與。記者余衡／攝影
觀音里長補選民眾踴躍參與。記者余衡／攝影
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設在高寮國小的投開票所。記者余衡／攝影
設在高寮國小的投開票所。記者余衡／攝影
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