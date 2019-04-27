「阿嬤的放屁車」來了 金穗獎好片宜蘭免費看

2019-04-27 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



金穗獎巡迴影展宜蘭場，今天起到5月12日在中興文創園區精彩放映了，包括《阿嬤的放屁車》等好片。圖／宜蘭縣文化局提供 分享 facebook 金穗獎巡迴影展宜蘭場，今天起到5月12日在中興文創園區精彩放映了。

宜蘭縣文化局指出，「第41屆金穗獎」首獎《一起去天堂》《第一廣場》、最佳劇情片《春分兄弟》《釘子花》、最佳動畫片《當一個人》等34部精采作品，會在今天起的每周六、日下午放映，地點在中興文化創意園區興創館。

文化局表示，「金穗獎影展」由文化部影視局主辦、國家電影中心承辦，帶領國內短片以更遼闊的視野立足臺灣、展望世界，鼓勵創作者以35mm或高畫質數位影像攝影機攝製完成影像作品。

此次的全台迴巡影展宜蘭場，除了精選一般組及學生組獲獎與優秀作品，今天放映後座談，邀請座談的導演李權洋，是由陸弈靜、黃淩辰主演，並在本屆獲最佳女主角《阿嬤的放屁車》的導演。

5月4日邀請的是，獲最佳男主角的《粗工阿全》及曾獲2018金鐘獎剪輯獎入圍的導演朱平參與映後座談，分享拍攝點滴。

金穗獎宜蘭場的放映時間為4月27日、28日，5月4日、5日、5月11日、12日，分為下午1點半、下午3點兩場次，座位有限、採自由入座，影片播映前20分鐘開放入場，開演後20分鐘不再開放入場，詳細資訊及影片級別請至中興文創園區官網https://chccp.e-land.gov.tw查詢。

放映片單如下：

(1) 4/27(六) 13:30《年尾巴》、《如此這般的小人大事》、《少年偷竊記》； 15:00《春分兄弟》、《阿嬤的放屁車》、《一起去天堂》。

(2)4/28(日) 13:30《停車格》、《浮陽》、《氣》； 15:00《媽媽桌球》、《小死亡》、《痴情馬殺雞》。

(3)5/04(六) 13:30《2923》、《電話•性•女友》、《天台上的魔術師》； 15:00《粗工阿全》、《遙望彼岸》、《釘子花》。

(4)5/05(日) 13:30《第一廣場》、《非傭》、《小白船》； 15:00《阿邦》、《楔子》、《閃焰假面》。

(5)5/11(六) 13:30《泛泛》、《當 一個人》； 15:00《銘坤的葬禮》、《浮草》。

(6)5/12(日) 13:30《女兒練習題》、《紐約下雪了》、《鑰匙》； 15:00《土地》、《姊姊JIEJIE》、《仙草的滋味》。