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威尼斯、盛世13萬噸級郵輪同在 基隆港今天破兩紀錄

2019-04-26 16:47聯合報 記者吳淑君╱即時報導

今年3月下水的歌詩達威尼斯號，今天首航基隆港，更難得一見的是，盛世公主號也在港，一東一西，遙遙相望，創下基隆港開港133年以來，首度同時有兩艘13萬噸級以上郵輪同時在港，此外，寶瓶星、中遠之星及台馬之星，五輪接力進港，也突破基隆港今年為止單日旅客人次最高之紀錄。

基隆港務分公司指出，歌詩達威尼斯號於義大利Fincantieri造船廠打造，並於今年3月全新下水，在第一航次中由造船廠所在地里雅斯特（Trieste）出發，沿途停靠東地中海港口，經蘇伊士運河至約旦亞喀巴港，再經香港來到基隆，最後抵達橫濱，整趟航程以13世紀威尼斯商人馬可波羅東遊亞洲為行銷主題，成功吸引各界目光。

威尼斯號隸屬嘉年華集團旗下的歌詩達郵輪（Costa Cruises），總噸位數為13萬噸、吃水8.5米，可載客量多達5260人，同時也是目前來臺停靠的遊輪中載客量最大的。今年5月9日起以基隆為母港載客出港一航次。

今天基隆港很熱鬧，除了停靠於西3、西4碼頭的威尼斯號以外，盛世公主號也在港，創基隆港開港133年以來，首度同時有兩艘13萬噸級以上郵輪同時在港，此外，寶瓶星、中遠之星及台馬之星，五輪接力進港，單日入出港旅客將超過15000人，也突破基隆港今年為止單日旅客人次最高之紀錄。

今年3月下水的歌詩達威尼斯號，今天首航基隆港，盛世公主號也在港，一東一西，創下基...
今年3月下水的歌詩達威尼斯號，今天首航基隆港，盛世公主號也在港，一東一西，創下基隆港開港113年來，首度同時有兩艘13萬噸級以上郵輪在港。圖／基隆港務分公司提供
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今年3月下水的歌詩達威尼斯號，今天首航基隆港，盛世公主號也在港，一東一西，創下基...
今年3月下水的歌詩達威尼斯號，今天首航基隆港，盛世公主號也在港，一東一西，創下基隆港開港113年來，首度同時有兩艘13萬噸級以上郵輪在港。記者吳淑君／攝影
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基隆港尼斯郵輪
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