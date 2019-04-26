退23元車票要收20元手續費乘客怒 站務員：我幫你出

2019-04-26 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



一名中年男子昨天上午9點29分，在羅東火車站購買212車次、羅東站到蘇澳新站的自強號列車，票價23元，9點48分開車，但購買後，男子在9點40分到售票窗口，要求退票，女售票員告知，依規定，退票要收20元的手續費，等於只能拿回3元。

這名乘客不滿，認為不符比例原則，大聲說：「我要控訴賣票行為不當！」並打電話說要叫警察。

其他站務員解釋，這是規定，每一個車站都一樣，但這名乘客還是無法接受，在售票窗口大聲理論，期間，他雖有讓開，讓其他後方排隊的乘客購票，但因影響其他旅客購票，且聲量大，引起其他人側目，還被人拍下影像，上傳網路爆料，遭到批評。

鐵路警察稍後趕到了解，要求查驗身分，但這名乘客隨即離開。

鐵路局宜蘭運務段今天指出，依目前鐵路局退票手續費規定，距乘車日前13天退票，收手續費10元；前12至3天收手續費20元；前2至1天收手續費（票價10%）；乘車日當天收手續費（票價20%），但最低不得低於20元。