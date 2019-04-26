影／國5南端常塞的海山西路 今天拓寬完工通樂了

2019-04-26 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



國道5號在民國95年全線通車後，一下最南端的蘇澳交流道，就銜接蘇澳鎮海山西路（新馬都市計畫第17號道路），進入蘇澳市區，連接蘇花路廊，通往花蓮，但這個進出蘇澳的門戶，平日交通流量雖順暢，但每逢假日，車輛回堵嚴重，形成交通瓶頸。

為此，地方大力爭取下，終由內政部營建署等斥資改善，依都市計畫規劃，拓寬為全路幅25公尺寬，拓寬後，採雙向各3.5公尺汽車道、加上4公尺寬的混合車道配置，兩側並有路肩、2.1公尺綠帶兼設施帶、2.5公尺的自行車與行人共用道，紓解交通瓶頸。

海山西路拓寬完成，今天舉辦完工典禮，縣長林姿妙、鎮長李明哲等多人與會。

李明哲指出，拓寬工程是為因應蘇花改通車後交通改善策略，蘇澳鎮公所在103年12月提報計畫，並由宜蘭縣政府向內政部營建署提案，爭取生活圈道路系統建設計畫經費補助拓寬，連結國道5號及省道台2戊線，並銜接海山東路通往台2線，作為蘇花改通車後，銜接國道5號平面交通路網，全長約1300公尺，寬25公尺。