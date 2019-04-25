中秋節整棵文旦柚都是你的保證收成 基隆開放認養

2019-04-25 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆七堵山區的柚花開始飄香，山藥也種下了，基隆市政府今天表示，將推出文旦柚及山藥認養活動，活動從5月1日到6月30日止，今年文旦柚共開放202株25年以上及10株15年以上的老柚樹讓民眾認養，每株由市府補助300元認養費，並有提供60顆的收成保障；山藥開放1500個認養單位，共6000管，認養費為1200元，每一單位保證收成6台斤。

市府表示，每年4、5月是文旦柚花季，文旦柚約產於中秋節前後，開放認養的文旦柚樹分為A級樹齡25年以上（價位分為2500、2000元）、B級樹齡15年以上（價位為1500元），平均產量都在100顆至200顆之間，每株皆由市府補助300元認養費。

「基隆山藥」是本市原生種，加上由於基隆多雨、氣溫偏低，使得山藥生長期較長，品質優良且口感較一般山藥更綿密，醫學報告與本草典籍亦指出山藥富含多種重要成份，能建脾胃、補肺腎，是很好保健食材；基隆山藥為高品質高單價農作物，市價每台斤約為300元，採收的山藥價值至少1800元以上，與1200元認養費相比，至少有600元的折扣。

活動參與的農場為金明昌休閒農場、泰安市民農園、盛德農莊、文良休閒農場、金好筍、大牛稠山河居、綠竹園山薯農場，歡迎有興趣的民眾踴躍向各農場申請認養。

另外，為配合5月4日七堵區瑪東、瑪西、瑪南里及財團法人基隆市私立福基社會福利慈善基金會聯合主辦瑪陵賞桐健行活動，農場會於瑪西里民會堂對面設置農特產品的攤位以及小吃攤，市府也會於當天在現場擺攤，受理文旦柚及山藥認養報名，現場認養另致贈環保提袋彩繪DIY組（限量200組），數量有限售完為止。活動詳情可至瑪陵休閒農業官網http://www.keelungfarm.tw/index.php查詢。