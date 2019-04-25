親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

被霸凌學生求助無效才跳樓 老師卡片還寫「最笨方式」

日職／王柏融第5打席連續第二安 火腿全力打破僵局

中秋節整棵文旦柚都是你的保證收成 基隆開放認養

2019-04-25 21:27聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆七堵山區的柚花開始飄香，山藥也種下了，基隆市政府今天表示，將推出文旦柚及山藥認養活動，活動從5月1日到6月30日止，今年文旦柚共開放202株25年以上及10株15年以上的老柚樹讓民眾認養，每株由市府補助300元認養費，並有提供60顆的收成保障；山藥開放1500個認養單位，共6000管，認養費為1200元，每一單位保證收成6台斤。

市府表示，每年4、5月是文旦柚花季，文旦柚約產於中秋節前後，開放認養的文旦柚樹分為A級樹齡25年以上（價位分為2500、2000元）、B級樹齡15年以上（價位為1500元），平均產量都在100顆至200顆之間，每株皆由市府補助300元認養費。

「基隆山藥」是本市原生種，加上由於基隆多雨、氣溫偏低，使得山藥生長期較長，品質優良且口感較一般山藥更綿密，醫學報告與本草典籍亦指出山藥富含多種重要成份，能建脾胃、補肺腎，是很好保健食材；基隆山藥為高品質高單價農作物，市價每台斤約為300元，採收的山藥價值至少1800元以上，與1200元認養費相比，至少有600元的折扣。

活動參與的農場為金明昌休閒農場、泰安市民農園、盛德農莊、文良休閒農場、金好筍、大牛稠山河居、綠竹園山薯農場，歡迎有興趣的民眾踴躍向各農場申請認養。

另外，為配合5月4日七堵區瑪東、瑪西、瑪南里及財團法人基隆市私立福基社會福利慈善基金會聯合主辦瑪陵賞桐健行活動，農場會於瑪西里民會堂對面設置農特產品的攤位以及小吃攤，市府也會於當天在現場擺攤，受理文旦柚及山藥認養報名，現場認養另致贈環保提袋彩繪DIY組（限量200組），數量有限售完為止。活動詳情可至瑪陵休閒農業官網http://www.keelungfarm.tw/index.php查詢。

基隆市政府今天表示，將推出文旦柚及山藥認養活動，活動從5月1日到6月30日止。圖...
基隆市政府今天表示，將推出文旦柚及山藥認養活動，活動從5月1日到6月30日止。圖／報系資料照
分享

認養基隆文旦

相關新聞

兒童遊戲人口「外流」？9成基隆孩童曾到外地特色公園

2019-04-25 16:16

阿蒂照顧帕金森氏症阿嬤很讚 宜蘭表揚勞工不分國籍

2019-04-25 15:24

宜5線山腳道路尚德段 通樂

2019-04-24 23:49

腎蕨台東1號 綠美化生力軍

2019-04-24 23:24

桐花吹起5月雪 宜蘭客家桐花祭邀請聽歌賞白花

2019-04-24 16:35

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

金門全島大停電 3萬多戶民眾受影響

2019-04-25 10:48

「下半身緊貼」賴佳微控性騷 羅廷瑋：是我不舒服吧！

2019-04-25 11:40

台南議長跑票案風波 郭信良：新潮流別再打七傷拳

2019-04-25 17:22

連鎖超商、咖啡廳2600處騎樓禁菸 新北9月起開罰

2019-04-25 11:44

北海岸怎麼啦？垃圾夾雜海藻綿延20公里 漁船不敢出港

2019-04-25 12:32

重現聖薩爾瓦多城 基隆和平島再考古 揭400年前之謎

2019-04-24 23:33

兒童遊戲人口「外流」？9成基隆孩童曾到外地特色公園

2019-04-25 16:16

感覺韓國瑜太陽剛 葉匡時：若溫柔點、高雄爭議會小點

2019-04-25 17:04

萬里核二至金山沿海大量垃圾漂浮 漁民：開船都難

2019-04-24 21:34

晨霧鎖金門多架次班機取消 怨聲連連

2019-04-24 23:25

華興橋嘉縣段增人行道 地方怒：交通危機更嚴重

2019-04-25 10:28

中央地方不同調 台中「山海環線」再卡關

2019-04-24 23:24

紓解汐止交通夢靨 李永萍推火車納入1280月票優惠

2019-04-25 11:08

影／台南鳳梨節夜間會場較陰森 志工發起捐借舊燈飾

2019-04-25 10:30

有無罵「金門豬」成羅生門 綠金門黨部要陳玉珍說分明

2019-04-25 19:30

嘉義要招考國小教師了

2019-04-24 23:48

竹市左岸滑板公園啟用 多元專業滑板設施刺激體驗

2019-04-25 12:44

中市交大事故服務中心再升級 獨立區域新設備服務市民

2019-04-25 16:40

影／中華統促黨幫農漁民銷貨到大陸 第一個貨櫃今上路

2019-04-25 17:47

國姓龍興吊橋遭淘空 農民憂危及安全恐釀災

2019-04-24 22:41

蔡其昌會勘海線4所學校工程總經費2.7億 教育部允諾

2019-04-25 15:04

桃市電動機車補助拖7、8個月 民怨「看得到吃不到」

2019-04-24 22:21

不滿八大行業違規營業 柯嗆：我下班繞去看看

2019-04-24 23:45

等待多年 終有機會回嘉任教

2019-04-24 23:47

花博卡144萬張滯銷 盧秀燕：設法解決

2019-04-24 22:54

台中花博閉幕 虧損責任藍綠互嗆

2019-04-24 22:53

宜5線山腳道路尚德段 通樂

2019-04-24 23:49

影／苗栗縣府護航違法納骨塔？ 近30年納骨塔案重啟引爭議

2019-04-25 19:38

興大研究證實…四季春含茶飢素 保健養生抗老化

2019-04-24 23:01

汐止水道橋有九十年 地方盼列古蹟保存

2019-04-24 21:25

和平島考古／荷、西2國南北建城 搶台灣資源

2019-04-24 23:49

模擬強震他喊「地震開始」 副市長、消防局長全趴下

2019-04-25 15:19

台東金針山翻車 2人受傷送醫

2019-04-25 09:19

桃園唯一使用國中校舍龍興非營利幼園 共享資源好處多

2019-04-25 17:23

柯文哲邀北農董座訪雲林 盼與青農對接推精緻農業

2019-04-25 13:45

北市空置64億資產？ 議員批柯文哲有何立場徵空屋稅

2019-04-25 17:26

氣爆善款造裝置藝術 議員質疑

2019-04-24 23:31

法不鬆綁…社區小旅行只能「體驗」

2019-04-24 22:56

有洋蔥！3年「姑代母職」 一句母親節快樂讓她淚流

2019-04-25 16:13

林佳龍視查花東縱谷大道 大讚「以路就樹」環保思維

2019-04-25 19:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top