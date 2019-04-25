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兒童遊戲人口「外流」？9成基隆孩童曾到外地特色公園

2019-04-25 16:16聯合報 記者游明煌╱即時報導

全台各地兒童遊戲權意識抬頭，「還我特色公園行動聯盟」針對規劃中的基隆市大武崙森林運動公園進行意見調查，今天公布調查數據，535份的調查結果中，91%受調民眾曾去過各地特色公園遊戲場，30%平均每個月跑外縣市特色公園1到2次。基隆特公盟指出，顯示基隆遊戲設施的匱乏與孩童對多元遊戲空間的需求，籲市府重視在地使用者參與規劃。

還我特色公園行動聯盟基隆分部日前針對大武崙森林運動公園的使用者意見，進行網路問卷調查活動，今天透過社團法人臺灣還我特色公園行動聯盟，將調查結果統整發文給基隆市政府教育處體健科，期盼能透過真正有效的數據意見，讓這個全基隆都看重的大武崙森林運動公園，真正落實使用者從零參與規劃，這也是林右昌市長去年在居民公開說明會所公開允諾的部分。

該發起團體表示，雙北現今已有數十座遊戲樣貌多變的活動場域，地處鄰近都市的基隆居民，趁距離之便，多接觸外縣市不一樣的挑戰設施和遊戲空間，這樣的遊戲人口外移變化，呈現在調查數據中。

調查結果顯示，縱使現行基隆鮮少乾淨的沙坑，但在「孩子在公園遊戲場較常使用的設施」調查題項中，沙坑選項仍拔得頭籌，54%的孩童喜愛玩沙，其次則是翹翹板、攀爬網、滑梯。

民眾普遍重視鋪面的防護耐用，94.5%理解遊戲空間應避免使用硬質地面，對於大武崙森林運動公園遊戲場所採用的鋪面偏好度，則依序為彩色無縫鋪面、草坪、可排水的木屑，這些具較佳緩衝效能的鋪面，都是基隆遊戲空間現行較難見到的設計。

而深為基隆民眾垢病的鋪面發霉潮溼問題，也呈現在遊戲空間重視環節調查，92%民眾最關心公園遊戲場的定期維護清潔，其次是鋪面安全性、親子廁所設置、遊戲動線妥善規劃等。

基隆特公盟表示，在基隆推動打造特色遊戲場已兩年多，從2017年與市長達成一區一特色公園的共識，引頸期盼至今，眼看全台特色遊戲空間一座一座蓋，屏東縣府日前更率先將「兒童表意權」納入公園管理條例，身為台灣頭的基隆，仍苦無完善、適齡挑戰的遊戲活動空間。

「透過數據，將使用者的期待充分表現，就是我們此份問卷調查的初衷」，此份問卷雖然重在蒐集孩童公園遊戲空間意見，但也同時針對園區規劃內的極限運動、親水設施、更多元的運動空間進行數據化的意見蒐集，調查結果同步提交基隆市教育處體健科，期許充分的使用者意見，可讓各場域規劃設計更符合在地期待，令基隆孩子們的遊戲權益更受關注。

「還我特色公園行動聯盟」針對規劃中的基隆市大武崙森林運動公園進行意見調查，今天公...
「還我特色公園行動聯盟」針對規劃中的基隆市大武崙森林運動公園進行意見調查，今天公布調查數據，535份的調查結果中，91%受調民眾曾去過各地特色公園遊戲場，圖為雲林縣斗六市個特色安全兒童遊憩園區。圖／報系資料照
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