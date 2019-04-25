增效能遏濫用 花蓮急救成功率創佳績

2019-04-25 16:21 中央社 花蓮縣25日電



花蓮縣消防局今天指出，境內急救成功率從民國103年的5.9%，經致力提升緊急救護品質、實施濫用救護車收費辦法後，不僅讓民眾有感，今年第一季急救成功率更高達21.6%，

花蓮縣消防局緊急救護科長林武正表示，花蓮縣急救成功率從103年的5.9%，在105年提升到16.2%，106、107年為13.1%、13.3%。從105年16.2%下降到106年的13.1%，主要原因是具有CPR（心肺復甦術）等救護能力的救護技術員升職或調職。

花蓮縣消防局長林文瑞今天指出，為提升緊急救護的品質，從106年起發展「偏鄉智慧雲端救護效能提升計畫」，在獲得行政院核定下，於107年全力推動教育訓練，將50位已取得初級救護技術員證照的消防人員升級至中級救護技術員證照，另20名中級證照升級至高級救護技術員。

在硬體方面，爭取民眾捐贈救護車、裝備經費達新台幣1750餘萬元用以改善急救效能；在制度方面，寬列急救成功敘獎標準，並於受理119報案後依狀況指導民眾進行CPR。

此外，自107年7月1日發布「花蓮縣民眾濫用救護車收費實施辦法」，此辦法實施後救護案件與前年同期比較，減少718件濫用救護車者。

林武正說，今年第1季OHCA（到院前心肺功能停止）患者中有27人經消防人員及醫院急救成功，這在醫療資源相對貧乏及後送時間冗長的東部相當不易。

林武正指出，這些幸運兒都有一個共通點，那就是「儘早求救119、儘早CPR」；對於不會CPR的民眾，119值勤員也會線上指導。

他說，花蓮地區本季成功挽救的個案中，甚至還有紅葉派出所值班主管在派出所內發現民眾OHCA後，奮勇實施CPR直到消防人員接手急救，在地方上傳為美談。