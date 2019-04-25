阿蒂照顧帕金森氏症阿嬤很讚 宜蘭表揚勞工不分國籍

2019-04-25 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣政府今天在香格里拉冬山河渡假飯店表揚模範勞工，除本國籍，也包括外籍漁工、廠工、家庭看護工及機構養護工。

縣長林姿妙頒贈愛心禮券及獎狀1紙，招待模範勞工及眷屬餐敘，表達肯定與感謝外，也宣布5月1日勞動節當天，開放全國勞工免費暢遊宜蘭綠色博覽會，只要出示證件即可入園。

宜蘭縣政府今天表揚的模範勞工共102位，分別為企產業勞工組40名、職業勞工組45名及外籍勞工組17名，其中本國勞工身心障礙者有8人、原住民身分有2人，最年長是今年65歲的同榮實業股份有限公司員工彭明哲，年紀最輕為28歲的邦特生物科技股份有限公司員工張瑞玲。

張瑞玲行動稍有不便，領有身心障礙證明，但她努力克服身體上缺陷與不便，工作10年間從未遲到早退，且對於交付任務皆能順利完成，是勞工楷模。

另外，受表揚的外籍勞工組包括漁工、廠工、家庭看護工及機構養護工，分別來自印尼、越南及菲律賓等國，其中，印尼籍家庭看護工ASTUTY（阿蒂)，如同自己親人般細心照顧患有帕金森氏症的李阿嬤，深獲雇主與鄉里間肯定。