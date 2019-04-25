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街角變公園 宜蘭市美麗變身獲獎還成打卡景點

2019-04-25 12:11聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭市公所把多處街角打造成小公園，不但將髒亂點變不見了，還讓市民增加了休憩的空間，因此，建置多達100處綠美化景點，面積累計1萬7千平方公尺，不但又得獎了，這些街角還成為打卡美景。

宜蘭市公所形塑市容，大力推行城市景觀綠美化運動及鼓勵社區共同參與，陸續將各社區閒置或髒亂土地，取得地主同意書後由公所負責規劃作綠美化改善，施作完成後，交由各社區里民協助維護管理，賦予社區里民自我維護社區環境義務及能力，推動花園城市。

今年年度宜蘭縣政府推動花園城市植栽綠美化考評，宜蘭市公所再次獲宜蘭縣政府評定為第1名，榮膺3連霸，續登榮耀。

市長江聰淵今天指出，宜蘭市公所大力推行城市景觀綠美化運動，並透過結合政府、學校、社區與市民的共同參與守護，將街角打造成小公園，不但將髒亂點變不見了，還讓市民增加了休憩的空間，化腐朽為神奇，吸引遊客駐足欣賞。讓宜蘭市成為最適合居住的「宜市宜居」。

他指出，這項成果已經連續獲得到縣市共同肯定，宜蘭市公所全盤清點閒置、雜亂空間綠美化，塑造微空間再利用，並且全市廣植多種樹種，推動花園城市、形塑市容，在市內已建置100處綠美化景點，面積約1萬7千平方公尺，市公所並在與社區居民無間的合作下，平時即確保綠美化點維持於妥善狀態，不只因應一年一度的考評，更是為了讓遊客對宜蘭市留下深刻印象，也讓市民能夠享有花香美景的住家環境。

江聰淵也呼籲各公私單位及市民朋友，能夠為生活環境多盡一份心力，協力動手綠化、美化和維護及提升公共空間品質，增進生活品質。一起迎向現代化的藝文健康樂活智慧花園城市。」

宜蘭市公所把多處街角打造成小公園，不但將髒亂點變不見了，還讓市民增加了休憩的空間...
宜蘭市公所把多處街角打造成小公園，不但將髒亂點變不見了，還讓市民增加了休憩的空間，因此，建置多達100處綠美化景點，面積累計1萬7千平方公尺，不但又得獎了，這些街角還成為打卡美景。圖／宜蘭市公所提供
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宜蘭市公所把多處街角打造成小公園，不但將髒亂點變不見了，還讓市民增加了休憩的空間...
宜蘭市公所把多處街角打造成小公園，不但將髒亂點變不見了，還讓市民增加了休憩的空間，因此，建置多達100處綠美化景點，面積累計1萬7千平方公尺，不但又得獎了，這些街角還成為打卡美景。圖／宜蘭市公所提供
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宜蘭市公所把多處街角打造成小公園，不但將髒亂點變不見了，還讓市民增加了休憩的空間...
宜蘭市公所把多處街角打造成小公園，不但將髒亂點變不見了，還讓市民增加了休憩的空間，因此，建置多達100處綠美化景點，面積累計1萬7千平方公尺，不但又得獎了，這些街角還成為打卡美景。圖／宜蘭市公所提供
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