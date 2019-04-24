耗時17年獲許可證 原住民第一個休閒農場過關

2019-04-24 19:08 中央社 台東縣24日電



歷經申請17年的台東知名觀光景點－布農部落，休閒農場許可登記通過，成為原住民第一個、也是唯一獲得許可登記證的休閒農場。

台東縣政府農業處長許瑞貴呼籲，希望日後民眾取得許可、證照後再開始硬體建設。

由牧師白光勝打造的「布農部落」，位於台東縣延平鄉，民國83年開始營業，成為台東第一個以原住民文化為園區的觀光景點，也是台東著名的觀光景點，養活6、70戶部落族人，不過後來被檢舉園區違法。

民國85年當時的台東縣長陳建年率領各單位相關人員，親自前往園區勘查，想盡辦法，希望能就地合法；但因當時硬體設備都已完成，且有營業行為，包括土地使用都有問題，以縣政府的層級，「除了打掉重建」，找不出有更好方法解套。

前總統陳水扁就任後曾親自率領農委會官員前往勘查，尋求解套方法，後來相關人員建議「布農部落」申請休閒農場，取得合法登記。

布農部落於2002年開始提案申請，2004年農委會核定「同意籌設」，將布農部落休閒農場列入「休閒農場專案輔導」，打開布農部落休閒農場的第一道曙光。

經歷17年終於在日前取得「布農部落休閒農場」許可登記證。

台東縣長饒慶鈴今天表達祝賀，她說，從教會到基金會再到休閒農場，找一個地方築夢，編號445號的休閒農場許可登記證真是得來不易，「白光勝牧師及團隊辛苦了」。

饒慶鈴表示，上任後，一直強調簡化行政程序、便利民眾申請，也不斷推動行政革新。對於民眾申請休閒農場的縣內程序，要求業務單位農業處儘可能在民眾送件3個月內回覆通過與否，退件則必須敘明原因，呈送中央複審則以速件辦理。

創辦人白光勝表示，16年來，從環評、水保計劃、水保雜項執照、興辦事業計劃書、土地變更編訂、建築執照、房舍的結構技師報告、消防公共安全設備、使用執照，到取得許可登記證，「進出台東縣府近百次，到農委會40幾次」。

白光勝表示，面對的挑戰、壓力、緊張、無數次的挫敗、灰心、孤單，現在終於苦盡甘來，一切都要感謝上帝，以及全國的會員、好朋友、教會界、企業界的支持，才能苦撐到現在。他只有一個念頭，就是要讓族人有工作的機會。

布農部落是原住民第一家獲得許可登記證的休閒農場，也是目前唯一的一家。

許瑞貴提醒民眾，白光勝牧師的辛苦歷程，其奮鬥的精神令人敬佩，但要以布農部落當借鏡，申請休閒農場要從一塊素地開始，取得各項許可後，再開始動工。該案例是早在休閒農場法規通過前就已經發生及存在，既存的事實要受法規規範，必須耗費更多時間及經費。