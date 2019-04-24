揭和平島400年之謎 再啟考古挖掘聖薩爾瓦多城

2019-04-24 17:57 中央社 基隆市24日電



為調查西班牙人興建聖薩爾瓦多城等遺址正確位置，基隆市文化局邀請團隊5月初再啟考古挖掘計畫，盼能揭開更多荷西時期之謎，再確認和平島在大航海時代中世界歷史的舞台地位。

文化局表示，根據文獻記載，西班牙人於1626年5月16日占領北台灣雞籠後，開始興建聖薩爾瓦多城和修道院，聖薩爾瓦多城邊長約100公尺左右，為下寬上窄堡壘。1624年荷蘭人在台南「一鯤鯓」建立了熱遮蘭城（安平古堡的前身），僅差距2年，北基隆、南台南的歷史定位不言而喻。

文化局指出，2011至2016年間，中央研究院與考古團隊在基隆市政府的協助下，於和平島進行考古挖掘研究，共挖掘出3具成人遺骸，人骨特徵及埋葬方式證實為歐洲人，顯示此區曾為墓園或教堂的位置，考古團隊甚至在停車場發掘出疑似諸聖教堂的遺址。

文化局表示，這個考古發現，對於台灣荷西時期的歷史及考古學領域有著重大的貢獻及突破，離聖薩爾瓦多城的探尋及出土更近了一大步。

文化局長陳靜萍表示，文化局將邀請清華大學人類學研究所所長臧振華及與西班牙考古學者貝羅卡（Maria Cruz Berrocal）博士合作的考古團隊，5月初再啟動考古挖掘計畫，並預計於4月26日晚間在社寮里里民活動中心舉辦計畫說明會，期望能從多方角度探尋和平島尚未被挖掘的歷史場域，同時研議如何將居民的影響減至最低。

陳靜萍說，2020年考古計畫結束後，將利用科技或虛擬實境方式，重現400年前大航海時代的聖薩爾瓦多城，利用新科技展示消逝的歷史斷片，無論從考古或觀光方面，對基隆來說都是莫大的突破和收穫。