桐花吹起5月雪 宜蘭客家桐花祭邀請聽歌賞白花

2019-04-24 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



即將進入桐花盛開季節，也是客家庄最美麗的白色花節。宜蘭縣政府舉辦「客家桐花祭-宜桐來作客」系列活動，安排野餐桐樂會、輕騎遊客庄自行車導覽等，還提供接駁車往返冬山火車站與仁山植物園之間，免費服務。

客家桐花祭活動分布的場域包括冬山河生態綠舟、仁山植物園及冬山大興社區，設計一系列賞桐活動，帶領民眾深度遊客庄。縣府民政處今天表示，4月27日上午將在生態綠舟水岸舞台舉行「2019客家桐花祭-宜桐來作客」開幕儀式，為桐花祭系列活動揭開序幕，將由在地的客屬團體、客家生活學校與樂團，獻上多元的客家曲風、戲劇及鼓藝，帶領民眾體驗不一樣的音樂饗宴。

27日至28日下午把活動移師到賞桐勝地仁山植物園，連續2天的「野餐桐樂會」，邀請民眾漫步森林、眺望龜山島、聆聽美妙音樂、享用精緻美食，來場慢活之旅，將有客家王子許仁杰、掌牛哥曾仲瑋、超甜歌姬林吟蔚等藝人接力演出，另有多元文創市集、客家服飾體驗、客家手作DIY等活動。

民政處還安排有「輕騎遊客庄」自行車導覽，27、28日分別在仁山植物園及冬山大興社區，規劃「賞桐樂活行」及「客庄藝文行」2條路線，由在地解說員帶領導遊，透過自行車移動式導覽，讓民眾認識在地生態與藝文特色，騎完全程可獲紀念品。