打造「漫城花蓮」 漫畫家蕭言中獲聘觀光大使

2019-04-24 16:15 中央社 花蓮縣24日電



為花蓮文化發展注入創意，漫畫家蕭言中以1元的象徵性酬勞受邀擔任花蓮縣觀光大使，並無償授權花蓮縣政府使用3項創作圖像。雙方將攜手打造「漫城花蓮」，帶動旅遊風潮。

花蓮縣政府聘請蕭言中擔任花蓮縣觀光大使，今天在縣府大禮堂舉行記者會，由縣長徐榛蔚頒發聘書及原住民情人袋。

縣長徐榛蔚表示，蕭言中過去創作「童話短路」，是她學生時代苦澀青春的最佳讀物，也是當時送禮的最好選擇。今年在一場餐會遇到蕭言中，2人相談甚歡，因而邀請他擔任花蓮觀光大使，未來花蓮的公園、綠地將會看到他的作品，請鄉親拭目以待。

蕭言中說，透過漫畫將愛與幽默帶到花蓮，以象徵性的「1元」價碼，受邀擔任花蓮縣觀光代言人。此外也將作品「指劍畫派」的「愛情鳥」圖像、「親子象」及「愛情松鼠」圖像授權縣府使用。未來更將為花蓮的「城市漫畫造景」提供專業意見，希望藉由初步合作與嘗試，將漫畫的魅力以及花蓮的美好分享更多人。

花蓮縣政府表示，蕭言中在台灣漫畫界有才子之稱，出道於1985年，創作包含總銷售量破百萬本的「童話短路」及「瘋狂日記」、「笨賊一籮筐」等作品，更跨界擔綱屏風表演班多部作品編導及旅遊節目主持工作。近期積極推廣「藝術花園城市」的理念，將漫畫作品轉化為裝置藝術、路燈與主題咖啡館形象等。