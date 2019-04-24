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基隆打造暖暖新亮點 露營、生態、遊憩串成觀光廊帶

2019-04-24 15:20聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市長林右昌今天前往暖暖童軍活動中心，視察既有建物補照暨修繕工程完工近況並走訪園區，指未來銜接平溪、東北角觀光廊帶及國家級淡蘭古道，帶動暖暖、暖東峽谷觀光休憩能量；暖東苗圃則規劃成為生態教育中心，未來將結合步道、暖東峽谷、東勢坑生態區及周邊森林為主要生態地區，打造林相與自然生態體驗的旅遊型態。

林右昌與副市長林永發先到暖暖童軍活動中心，先後聽取教育處童軍中心既有建物補請使照暨修繕工程，及交旅處促參營運簡報，接著走訪園區；園區新設無障礙電梯與坡道，部分空間硬體適度保留初坯，待營運廠進駐裝修美化。

林右昌指出，童軍露營場經整修後，未來不單提供童軍使用，更成為民眾運動休閒、露營、野餐或舉辦活動的公共場域。市府訂定相關費用，營運廠商給予相關優惠，童軍夥伴使用有優惠。環境好，營運廠商後續接手完成裝修，戶外體驗設施陸續到位，未來開放供民眾休憩的好地方。

暖東峽谷是淡蘭古道重要起點，千里步道協會曾在此舉辦活動。市府將配合國家步道系統建置，行銷推廣及串聯景點。未來銜接平溪、東北角觀光廊帶及國家級淡蘭古道，希望營運廠商進駐後，逐步培養客源，帶動暖暖、暖東峽谷觀光休憩能量，對地方產業經濟有正面助益。

林永發表示，當地植被生態完整，30幾年前他在基隆市政府擔任觀光課長時，當地就建設步道。現今完整串聯成兩個步道迴路，接到五分山及淡蘭古道，這位處亮點位置並有溪流、完整自然生態，希望完成後，大家可以常來。

簡報中提及，中心既有建物補請使照暨修繕工程，花1700萬進行既有建物結構補強及水保基本設施設置，增設無障礙空間，工程廠商在今年4月如期完工；促參簡報中，則規劃露營、遊憩、戶外生活及生態體驗空間，把生態教育連結觀光休憩，運用童軍教育基地，藉風格野餐、手作市集及主題活動等行銷策略，升級成童軍暨生態遊學中心。

林右昌隨後再到暖東苗圃視察「基隆市生態教育中心活躍計畫」工程進度，期許3期工程逐步完成之後，將暖東苗圃結合暖暖運動公園，成為暖暖地區重要的生態環境教育場域。

暖東苗圃改善工程共分為三階段，第一階段是針對兩棟主建築物的補照工作，已經在3月花300多萬元完成，周邊環境景觀工程則花費8百多萬元。第三階段工程，將花費2千萬元針對環山步道進行整理，明年初完工，接下來還要針對室內空間進行招商經營，也會與暖暖運動公園結合起來，成為暖暖地區非常重要的環境教育場域。

暖東苗圃未來將結合步道、暖東峽谷、東勢坑生態區及周邊森林為主要生態地區，打造林相與自然生態體驗的旅遊型態，功能定位包括農藝花卉展示中心、地區旅遊諮詢及服務中心、環境教育認證場域及社區營造整合輔導中心等。

基隆市長林右昌今天前往暖暖童軍活動中心、暖東苗圃，打造暖暖新亮點，將露營、生態、...
基隆市長林右昌今天前往暖暖童軍活動中心、暖東苗圃，打造暖暖新亮點，將露營、生態、遊憩串成觀光廊帶。記者游明煌／攝影
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基隆市長林右昌今天前往暖暖童軍活動中心、暖東苗圃，打造暖暖新亮點，將露營、生態、...
基隆市長林右昌今天前往暖暖童軍活動中心、暖東苗圃，打造暖暖新亮點，將露營、生態、遊憩串成觀光廊帶。記者游明煌／攝影
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基隆市長林右昌今天前往暖暖童軍活動中心、暖東苗圃，打造暖暖新亮點，將露營、生態、遊憩串成觀光廊帶。記者游明煌／攝影
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林右昌露營基隆

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