揭400年前荷西之謎 基隆和平島將科技重現聖薩爾瓦多城

2019-04-24 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



西班牙及荷蘭400年前曾先後占領基隆和平島，基隆市文化局向文化部爭取的大基隆歷史場景再現計畫，為調查西班牙人興建的聖薩爾瓦多城和修道院遺址的正確位置，將邀請清華大學人類學研究所長臧振華與西班牙考古學者Maria Cruz Berrocal博士合作的考古團隊，5月初再啟動考古挖掘計畫，希望能揭開更多荷西時期之謎。

基隆市文化局指出，根據文獻記載，西班牙人於1626年5月16日佔領北台灣雞籠後，開始興建聖薩爾瓦多城和修道院，聖薩爾瓦多城邊長約100公尺左右，為下寬上窄堡壘。1624年荷蘭人在台南「一鯤鯓」建立了熱遮蘭城（安平古堡的前身），僅差距２年，北基隆、南台南的歷史定位不言而喻。

文化局說，為了揭開聖薩爾瓦多城之謎，早在日治時期便有學者開始和平島內的考古工作，也已累積許多發現。2011至2016年間，中央研究院與考古團隊在基隆市政府的協助下，於和平島進行考古挖掘研究，共挖掘出3具成人遺骸，人骨特徵及埋葬方式證實為歐洲人，顯示該區曾為墓園或教堂的位置。

甚至在停車場發掘出疑似諸聖教堂的遺址，這個考古發現，對於台灣荷西時期的歷史及考古學領域有著重大的貢獻及突破，離聖薩爾瓦多城的探尋及出土更近了一大步。

文化局長陳靜萍表示，2020年考古計畫結束後，將利用科技或虛擬實境方式，重現400年前大航海時代的聖薩爾瓦多城，利用新科技來展示消逝的歷史斷片，無論是考古或觀光方面，對基隆來說都是莫大的突破和收獲。