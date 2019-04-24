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揭400年前荷西之謎 基隆和平島將科技重現聖薩爾瓦多城

2019-04-24 14:03聯合報 記者游明煌╱即時報導

西班牙及荷蘭400年前曾先後占領基隆和平島，基隆市文化局向文化部爭取的大基隆歷史場景再現計畫，為調查西班牙人興建的聖薩爾瓦多城和修道院遺址的正確位置，將邀請清華大學人類學研究所長臧振華與西班牙考古學者Maria Cruz Berrocal博士合作的考古團隊，5月初再啟動考古挖掘計畫，希望能揭開更多荷西時期之謎。

基隆市文化局指出，根據文獻記載，西班牙人於1626年5月16日佔領北台灣雞籠後，開始興建聖薩爾瓦多城和修道院，聖薩爾瓦多城邊長約100公尺左右，為下寬上窄堡壘。1624年荷蘭人在台南「一鯤鯓」建立了熱遮蘭城（安平古堡的前身），僅差距２年，北基隆、南台南的歷史定位不言而喻。

文化局說，為了揭開聖薩爾瓦多城之謎，早在日治時期便有學者開始和平島內的考古工作，也已累積許多發現。2011至2016年間，中央研究院與考古團隊在基隆市政府的協助下，於和平島進行考古挖掘研究，共挖掘出3具成人遺骸，人骨特徵及埋葬方式證實為歐洲人，顯示該區曾為墓園或教堂的位置。

甚至在停車場發掘出疑似諸聖教堂的遺址，這個考古發現，對於台灣荷西時期的歷史及考古學領域有著重大的貢獻及突破，離聖薩爾瓦多城的探尋及出土更近了一大步。

文化局長陳靜萍表示，2020年考古計畫結束後，將利用科技或虛擬實境方式，重現400年前大航海時代的聖薩爾瓦多城，利用新科技來展示消逝的歷史斷片，無論是考古或觀光方面，對基隆來說都是莫大的突破和收獲。

為協助地方居民對於考古挖掘計畫的認識及關心，文化局預計於4月26日晚間7點在社寮里里民活動中心舉辦計畫說明會，會中將邀請和平島內有關單位、港務公司、港警單位與宗教團體等，期望能從多方角度，探尋和平島尚未被挖掘的歷史場域，同時研議如何將居民的影響減至最低，希望能凝聚共識，與民眾共同建立屬於和平島的歷史記憶及發現大航海時期所不為人知的史蹟。

基隆市文化局向文化部爭取的大基隆歷史場景再現計畫，為調查西班牙人興建的聖薩爾瓦多...
基隆市文化局向文化部爭取的大基隆歷史場景再現計畫，為調查西班牙人興建的聖薩爾瓦多城和修道院遺址的正確位置，5月初再啟動考古挖掘計畫。圖／基隆市文化局提供
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基隆市文化局向文化部爭取的大基隆歷史場景再現計畫，為調查西班牙人興建的聖薩爾瓦多...
基隆市文化局向文化部爭取的大基隆歷史場景再現計畫，為調查西班牙人興建的聖薩爾瓦多城和修道院遺址的正確位置，5月初再啟動考古挖掘計畫。圖／基隆市文化局提供
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基隆市文化局向文化部爭取的大基隆歷史場景再現計畫，為調查西班牙人興建的聖薩爾瓦多城和修道院遺址的正確位置，5月初再啟動考古挖掘計畫。圖／基隆市文化局提供
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基隆市文化局向文化部爭取的大基隆歷史場景再現計畫，為調查西班牙人興建的聖薩爾瓦多城和修道院遺址的正確位置，5月初再啟動考古挖掘計畫。圖／基隆市文化局提供
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基隆市文化局向文化部爭取的大基隆歷史場景再現計畫，為調查西班牙人興建的聖薩爾瓦多城和修道院遺址的正確位置，5月初再啟動考古挖掘計畫。圖／基隆市文化局提供
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考古基隆薩爾瓦多

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