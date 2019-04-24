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太平山辦體育活動 將實施交通管制

2019-04-24 12:04聯合報 記者江婉儀╱即時報導

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區在今年上半年將舉辦「2019鐵騎探索太平山」及「2019太平山雲端漫步活動」2場活動，活動當日園區內將實施交通管制，提醒遊客若要前往遊樂區，可先查詢交管時間，再前往太平山欣賞景色。

羅東林管處表示，太平山今年上半年度共受理2場次體育活動申請，分別是台灣運動休閒產業協會在5月19日舉辦「2019鐵騎探索太平山」活動、宜蘭縣鐵人三項協會在6月1日舉辦「2019太平山雲端漫步活動」活動。

羅東林管處說明，以「2019鐵騎探索太平山」為例，當天活動時間從早上6點到12點舉行，當天園區將實施宜專一線交通管制，遊客如果來太平山，必須在清晨4點到6點入園，或是中午12點活動結束後再入園。

「2019太平山雲端漫步活動」則是6月1日上午6點到下午2點，路跑範圍涵蓋園區道路「宜專一線」及「翠峰景觀道路」，當天將針對宜專一線從上午6點至8點30分實施雙向管制、翠峰景觀道路從上午6點到下午2點實施雙向管制。由於遊樂區內溫泉區距離售票站只有1.3公里，活動當日從上午7點30分後，即可開放遊客泡湯及煮蛋。

羅東林管處提醒，太平山是宜蘭縣內著名景點之一，四季都有不同風貌，吸引遊客前來欣賞山林與湖光美景，但這2項體育活動都是在假日舉辦，活動當天將進行交通管制，民眾可先查詢交管時間，再前往太平山欣賞景色。

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區在今年上半年將舉辦「2019鐵騎探索太平山」及「201...
宜蘭縣太平山國家森林遊樂區在今年上半年將舉辦「2019鐵騎探索太平山」及「2019太平山雲端漫步活動」2場活動，活動當日園區內將實施交通管制，提醒遊客若要前往遊樂區，可先查詢交管時間，再前往太平山欣賞景色。圖／羅東林管處提供
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宜蘭縣太平山國家森林遊樂區在今年上半年將舉辦「2019鐵騎探索太平山」及「201...
宜蘭縣太平山國家森林遊樂區在今年上半年將舉辦「2019鐵騎探索太平山」及「2019太平山雲端漫步活動」2場活動，活動當日園區內將實施交通管制，提醒遊客若要前往遊樂區，可先查詢交管時間，再前往太平山欣賞景色。圖／羅東林管處提供
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太平山體育

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