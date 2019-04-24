基隆這套系統買房好利器 1年4萬5千人次查詢

2019-04-24 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府昨天表揚績優地政士，並公布去年上線的「基隆市全方位GIS地理資訊系統」成果，不到1年，累計使用4萬5千餘人次，可藉由門牌定位查詢土地資訊、實價登錄查詢及趨勢分析等功能，受到民眾好評，也是民眾在買房時的很好參考查詢平台，方便且實用。

基隆市政府昨在地政士公會會員大會表揚5位績優地政士，市長林右昌肯定獲獎者的貢獻，並對在場地政士配合政府相關政策表達感謝之意。其中余淑芬與張守玲地政士平日工作之餘，協助推行地政業務與機關互動良好、功效卓著；邱士娟與蔡長魁地政士長年於地政事務所擔任志工，熱心又親切；趙榮芳地政士代理申請土地登記、測量案件連續2年累計達200件以上，且補正駁回比率低。

地政處長蘇昱彰說，市府建置上線的「基隆市全方位地理資訊系統」，提供以圖文查詢本市地政士、不動產經紀業者等資訊，提升合法不動產業者之能見度，以維護市場交易安全。另為提升行政效率與便民服務，目前已蒐集與基隆市相關圖資，包含地籍圖、使用分區圖、土石流潛勢溪流影響範圍及海嘯災害潛勢圖等，共22個圖層。

他說，該系統網頁去年5月上線至今累計使用4萬5千餘人次，可藉由門牌定位查詢土地資訊、實價登錄查詢及趨勢分析等功能，歡迎多加使用。