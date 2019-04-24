羅東推小食記筆記書 尋找好滋味

2019-04-24 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣羅東鎮公所昨天發表《行旅羅東『羅東小食記』筆記書》，以12幅極簡文字故事、行旅路線、手繪插畫，帶領食客們深入街巷歷史，找尋肉羹、一串心、米粉羹等在地好味道，同時，在羅東火車站圓環新設裝置藝術，滿載羅東特產與美食的列車上路，讓遊客一下車，就感受好味道呼喚。

羅東鎮長吳秋齡、文史工作者莊文生等人在羅東火車站前發表《行旅羅東『羅東小食記』筆記書》，結合美食與旅行，吳秋齡表示，遊客可按圖索驥，找尋羅東人熟悉又親切的口味，在巷弄中品嘗最真實的在地味道，旅人還可搭配書裡的索引貼，把尋香找味的感受記錄在筆記書裡。

鎮公所表示，筆記書以12幅極簡的文字故事、行旅路線、手繪插畫，每翻開一頁，彿彷都有不同的味道飄出，帶著羅東故事的筆記書，成為最難忘的回憶，筆記書定價230元，在羅東鎮觀光發展所發售，搭配筆記書，觀光發展所還將持續開發木製文創品，例如，行旅羅東木碗、三月初三呷拜拜木筷等，重現羅東是檜木之鄉的特色。

行旅羅東筆記書發行，羅東鎮觀光發展所希望遊客真的來一趟羅東，品嘗好滋味，在臉書上與遊客互動，5月24日前只要到羅東鎮內任一店家消費指定品項，例如肉羹、滷肉飯、油飯、一串心、米粉羹、蔥油餅、臭豆腐、豆花、湯圓等，拍照上傳臉書並標註，就有機會獲贈筆記書，限量50份，相關內容可上羅東鎮觀光發展所臉書（https://reurl.cc/bNXDE）查詢。