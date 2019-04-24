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布農歌謠冠全國 花蓮太平國小蟬聯特優

2019-04-24 07:44聯合報 記者余衡╱即時報導

以合唱美聲聞名的花蓮縣卓溪鄉太平國小再傳捷報，繼去年在「全國師生鄉土歌謠比賽」勇奪冠軍，22日再以「源遠原聲」及「迴盪山林的樂音」2首布農歌謠蟬聯第一，師生一行30人昨晚凱旋返抵花蓮。部落動員到玉里火車站列隊迎接，部落內燃放鞭炮慶祝，給學生英雄式的歡迎。

太平校長余貞玉說，太平國小是典型原住民小學，全校學生通常只有4、50人，布農族占比超過九成，為發揚原住民的好歌喉，校方15年前開始發展合唱團成為學校特色，今年由24名學生組隊參加全國師生鄉土歌謠比賽，成員中最小的才二年級，他們跟著學長姐排練歌謠，除了傳承演唱技巧也學習團體生活。

校方指出，傳統歌謠並非都適合搬上舞台展現，為顧及表演效果，老師要花許多心思設計合聲的隊形及動作，再三練習修正，又要考慮避免重複的歌曲或表現形式。師生平日都還有正課要上，只能利用假日和課後時間練習，每天可以說是行程滿檔。

余貞玉表示，太平國小去年底在縣內比賽脫穎而出，今年4月代表花蓮縣參與「全國師生鄉土歌謠比賽原住民語系國小組」，與來自全國的各縣市25隊一較高下，「源遠原聲」是將童謠重新編排的組曲，「迴盪山林的樂音」則表達了善待他人的精神及歡聚時的喜悅，清亮自然音色獲得一致好評。

22日全國比賽時學生換上布農族服飾，在舞台上隨著歌聲變換隊形，舞蹈動作融合布農族原住民的生活文化特色，分毫不差的走位，也展現團隊累積的默契。

校方指出，昨晚迎接儀式重現早期族人豐收凱旋而歸，部落夾道歡迎的景象，除了有原住民舞蹈表演外，參賽師生在月台集結後依序出站接受列隊迎接、獻花，並在鄉長呂必賢帶領下，由男學生帶頭進行報戰功儀式，回到部落內將鳴放鞭炮，進行英雄式的迎接。

余貞玉提到，由於偏鄉小學經費有限，創立合唱團過程蓽路藍縷，從早期李忠祥校長到近年的余存仙老師，一路以來有賴卓溪鄉公所、世界展望會及地方民代協助大力協助，今晚除了會在玉里火車站舉辦盛大迎接，未來也一定會持續發展學校合唱傳統。

以合唱美聲聞名的花蓮縣卓溪鄉太平國小再傳捷報，22日再以「源遠原聲」及「迴盪山林...
以合唱美聲聞名的花蓮縣卓溪鄉太平國小再傳捷報，22日再以「源遠原聲」及「迴盪山林的樂音」2首布農歌謠蟬聯全國師生鄉土歌謠比賽第一。圖／太平國小提供
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以合唱美聲聞名的花蓮縣卓溪鄉太平國小再傳捷報，22日再以「源遠原聲」及「迴盪山林...
以合唱美聲聞名的花蓮縣卓溪鄉太平國小再傳捷報，22日再以「源遠原聲」及「迴盪山林的樂音」2首布農歌謠蟬聯全國師生鄉土歌謠比賽第一。圖／太平國小提供
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原住民語布農族火車站

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