礁溪天主堂終於登錄為歷史建築 特設羅神父文史紀念區

2019-04-23 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



礁溪天主堂去年6月6日 遭怪手連夜偷拆，只剩下門面建築體。圖／本報資料照 分享 facebook 兼具建築特色與人文歷史的礁溪天主堂建築群，去年6月6日遭人半夜以怪手偷拆，滿目瘡痍，引起軒然大波，宜蘭縣府也因守護不力遭監察院糾正。縣文化局今天召開歷史空間審議委員會，委員一致通過把「礁溪天主堂及附屬建築」登錄為歷史建築，，並以聖若瑟（礁溪）天主堂與文聲復建院為歷史建築本體。

天主堂位於礁溪鄉土地精華地段，部分教會人士一直擔心列入歷史建築或古蹟後，將難以再利用，嚴重影響教會權益。此事經縣府與教會溝通達成共識，今天審議時也決議，縣府將協助教會進行歷史建築的修復再利用，讓文資保存與教會福傳工作得以兼容並蓄、永續發展，終於使礁溪天主堂爭議事件畫下句點。

位於市區的礁溪天主堂建於1963年，罕見的扇形結構教堂，彷如天主展開雙翼擁抱子民。1971年在旁興建的文聲復健院，設有全國第一座溫泉水療池，照顧超過千多名小兒麻痺兒童，感人歷史人文故事傳唱至今，但前年傳出部分教會人士主張拆除改建為牧靈中心。

宜蘭縣文資審議委員會前年11月8日開會決定指定登錄為歷史建築，但縣府以資料不全為由，必須再進行調查未公告，僅以暫定古蹟處理，但暫定蹟去年4月底到期，縣府沒再展延，致使6月6日遭連夜拆除破壞幾成廢墟，不但縣府震驚，更被形容是「文資界最黑暗的一天」，撻伐聲浪排山倒海。

該建築群大致分成天主堂、文聲復健院、神父辦公宿舍、幼稚園四部分。縣文化局今天重新召開文資審議委員會，民眾及文史工作者認為，「礁溪天主堂」建築56年，雖不是很久遠，卻是具有特色的建築，文聲復健院的人文歷史故事，全國絕無僅有，值得保留。