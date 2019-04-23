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花蓮林森路電桿地下化 預計下半年動工

2019-04-23 19:07聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮市林森路與中華路口未來要電桿地下化。記者王思慧／攝影
花蓮市林森路與中華路口未來要電桿地下化。記者王思慧／攝影
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花蓮市林森路與中華路口，附近多達6個出入口，路面電線桿的電線錯綜交織，路口天空宛如八卦蜘蛛網，在颱風季節電纜受損，不但造成停電也影響街景，立委蕭美琴與花蓮市長魏嘉賢要爭取花東基金推動林森路電纜地下化，可望在下半年動工，重拾美麗的天際線。

花蓮縣議員張美慧表示，若以花蓮市林森路293巷區分，該巷以南都沒完成電纜地下化，因此今天邀請花蓮市公所和立委蕭美琴，請中央跟地方促成，對市容景觀跟用電安全相信有極大幫助。魏嘉賢說，希望有專案來解決配合款問題，未來會嘗試是在前瞻或是花東基金來爭取相關預算，希望花蓮市電纜地下化，不受風災影響供電。

台電花蓮區營業處長蘇建財表示，配合款部分，電纜地下化基本上是地方政府跟台電各負擔50％的工程款，希望透過專案，朝這方向來努力；等所有規畫做好後，分成兩個階段，管線先做好後，才能在做電氣工程，上述兩個做好後，再把路燈等附掛在電桿上的設施拆除，才有辦法把電桿跟導線做一次拆除工作，林森路段預計明年上半年將可完工，中華路段另專案處理。

蕭美琴指出，電纜地下化對於市容景觀改善有很大的幫助，人行道也釋出空間讓用路人更方便，上一波整體全台電纜地下化，花蓮是爭取額度最多的，如果照其他縣市前例，像是台東透過前瞻或花東、城鄉發展基金等來專案處理，優先協助易淹水區鋪設防災型地下電纜。

花蓮市區電線凌亂，預計下半年動工電桿地下化。記者王思慧／攝影
花蓮市區電線凌亂，預計下半年動工電桿地下化。記者王思慧／攝影
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台電蕭美琴魏嘉賢

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