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宜縣府表揚中小學閱讀達人 鼓勵學生多閱讀充實自己

2019-04-23 17:11聯合報 記者江婉儀╱即時報導

每年4月23日是世界閱讀日，宜蘭縣政府今天在凱旋國中舉辦「世界閱讀日—閱讀達人」表揚活動，宜蘭縣長林姿妙表示，希望透過表揚活動，鼓勵縣內學生及家長多閱讀書籍，培養閱讀的習慣與興趣。

教育處表示，宜蘭縣政府將4月訂定為蘭陽閱讀月，規畫縣內中小學校啟動「身教式閱讀教育」，鼓勵學生閱讀多元書籍，同時倡導閱讀的重要性。

教育處指出，今日獲得表揚的學生都是由縣內各國中小推薦的閱讀達人，標準是學生個人圖書借閱紀錄為校內拔得頭籌者，同時也參與閱讀志工、分享閱讀心得不遺餘力者；每所學校推薦1名績優閱讀學生，由縣府特別予以奬勵及表揚，以資鼓勵。

宜蘭縣長林姿妙表示，為了推廣閱讀深耕教育，縣府擬訂「幸福公民閱讀」，從108年到111年，每年編列預算500萬元，將針對校內圖書館空間與設備進行改善，並推動多元閱讀活動、舉辦教師相關閱讀研習等，進而培養宜蘭學生閱讀素養。

就讀凱旋國中9年5班的陳柏亘說，自己最喜歡的書籍是《跟TED學表達，讓世界記住你》，陳柏亘表示，這本書分成9個章節，讓讀者了解一篇演說為什麼能夠歷久不衰，也讓他知道怎麼增進自己的表達能力，以及該如何充實自己。

每年4月23日是世界閱讀日，宜蘭縣政府今在凱旋國中舉辦「世界閱讀日—閱讀達人」表...
每年4月23日是世界閱讀日，宜蘭縣政府今在凱旋國中舉辦「世界閱讀日—閱讀達人」表揚活動，鼓勵縣內學生及家長多閱讀書籍，培養閱讀的習慣與興趣。圖／宜蘭縣政府提供
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林姿妙世界閱讀日

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