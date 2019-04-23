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更貼近民眾需求 基隆市府組織改造啟動要大改組

2019-04-23 15:25聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市長林右昌表示，因應市政建設及整體業務發展，與時俱進，基隆市政府市務會議今天通過一級單位名稱與業務職掌組織調整草案，將送市議會審議，基隆市府組織改造啟動要大改組，其中，交旅處觀光業務與行政處新聞科業務，整併成立「觀光及城市行銷處」，各科室人力也會視情況調整。

林右昌說，為促使市府各局處與業務執行調合，近年陸續進行組改工程，讓業務推展順暢，分別完成民政處兵役科、區公所兵役課整併，社會處長青身障科調整、財政處所轄科整併，還陸續新成立都發處都市更新科、交旅處停車管理科，以及工務處公園管理科，在今年三月改隸都發處。

林右昌指出，4年來，微幅調整組織功能，讓市府有效運作，因應新興業務需求，但仍不足因應市府整體業務及市政推動需要，今天啟動組織改造，交旅處觀光業務與行政處新聞科業務，整併成立「觀光及城市行銷處」，交旅處並另更名「交通處」，專注交通相關業務。行政處則與研考處，整併「綜合發展處」。

林右昌表示，其餘局處維持現行架構，會持續針對局處內，科室職掌業務與組織名稱，在下階段進行調整，目前市府調整方案幾近完成，各科室人力也都會視情況調整，讓勞逸平均。

更貼近民眾需求，基隆市府組織改造啟動要大改組。記者游明煌／攝影
更貼近民眾需求，基隆市府組織改造啟動要大改組。記者游明煌／攝影
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林右昌基隆身障

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