宜蘭梅洲社區水患防災措施有成 將到其他縣市分享經驗

2019-04-23 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭市梅洲社區在101年5月成立「水患自主防災隊」，除了不定期宣導防颱知識，颱風來臨前也到社區長者家中，協助防颱措施，避免颱風來臨時，長者有突發狀況，梅洲社區防災措施受到經濟部水利署肯定，從103年起連續3年榮獲水利署水患自主防災社區評鑑特優肯定，將陸續前往其他縣市進行交流與防災經驗分享。

水患自主防災隊長吳文龍表示，梅洲社區是宜蘭市內容易淹水地區，在30年前尚未建設堤防前，曾經淹水淹到一層樓高，現在雖有堤防可防治淹水，但在極端氣候影響下，社區在民國101年5月成立水患自主防災隊，並學習防災技術，希望避免災難發生，減少財產損傷。

吳文龍說，颱風來臨前，防災隊會在社區進行防災宣導，如清理水溝、排水孔避免淹水，固定家中門窗等等，這些都是最基本卻最容易被忽略的，也會到獨居長者家中協助做好防颱措施，注意用藥及乾糧是否足夠，避免在颱風侵襲期間，長者會有突發狀況。