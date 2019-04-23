親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

繼續有炸彈！斯里蘭卡進入「全國緊急狀態」，累計310死

蔡英文有逆轉勝體質？唐湘龍：她要拖到賴清德沒氣

宜蘭梅洲社區水患防災措施有成 將到其他縣市分享經驗

2019-04-23 15:10聯合報 記者江婉儀╱即時報導

宜蘭市梅洲社區在101年5月成立「水患自主防災隊」，除了不定期宣導防颱知識，颱風來臨前也到社區長者家中，協助防颱措施，避免颱風來臨時，長者有突發狀況，梅洲社區防災措施受到經濟部水利署肯定，從103年起連續3年榮獲水利署水患自主防災社區評鑑特優肯定，將陸續前往其他縣市進行交流與防災經驗分享。

水患自主防災隊長吳文龍表示，梅洲社區是宜蘭市內容易淹水地區，在30年前尚未建設堤防前，曾經淹水淹到一層樓高，現在雖有堤防可防治淹水，但在極端氣候影響下，社區在民國101年5月成立水患自主防災隊，並學習防災技術，希望避免災難發生，減少財產損傷。

吳文龍說，颱風來臨前，防災隊會在社區進行防災宣導，如清理水溝、排水孔避免淹水，固定家中門窗等等，這些都是最基本卻最容易被忽略的，也會到獨居長者家中協助做好防颱措施，注意用藥及乾糧是否足夠，避免在颱風侵襲期間，長者會有突發狀況。

宜蘭市長江聰淵表示，梅洲社區水患自主防災隊經水利署輔導後，確實發揮防災、減災的成效，在自主防災隊與社區居民的努力下，梅洲社區已經成為極具抗災韌性的社區，將陸續前往其他縣市進行交流與防災經驗分享，公所今天舉辦授旗典禮，除了肯定自主防災隊的努力，也希望將防災經驗分享出去。

在颱風來臨前，梅洲社區水患自主防災隊前往水溝、水門出水口視察並協助清理，避免在颱...
在颱風來臨前，梅洲社區水患自主防災隊前往水溝、水門出水口視察並協助清理，避免在颱風期間造成淹水。圖／梅洲社區水患自主防災隊提供
分享
在颱風來臨前，梅洲社區水患自主防災隊前往水溝、水門出水口視察並協助清理，避免在颱...
在颱風來臨前，梅洲社區水患自主防災隊前往水溝、水門出水口視察並協助清理，避免在颱風期間造成淹水。圖／梅洲社區水患自主防災隊提供
分享

颱風淹水水利署

相關新聞

林姿妙帶團到對岸行銷宜蘭 至少將帶進6億農特產品收益

2019-04-23 13:25

全國只有基隆！節能電家補助多了除濕機

2019-04-23 13:07

建水電廠事前未溝通 鄉長：若無善意回應會把它趕走

2019-04-23 15:57

更貼近民眾需求 基隆市府組織改造啟動要大改組

2019-04-23 15:25

基市府扮邱比特未婚聯誼今起報名 增熟男熟女組

2019-04-23 13:55

影／綠毯與稻浪美極了 宜蘭版伯朗大道5月開放高台賞景

2019-04-23 13:14

富里梅歉收價格翻倍 農民嘆「看得到賺不到」

2019-04-23 12:41

基隆晩間百年老樹連根拔壓毁電纜線 停電搶修中

2019-04-22 23:42

調和街停車場 改設攔截停車場

2019-04-22 23:39

台東春遊補助 自由行還有7成額度

2019-04-22 23:17

愛地球做環保…林姿妙與學童 共創人工浮島

2019-04-22 22:35

影／改善暖暖危險平交道 遮斷器將南移180cm

2019-04-22 21:12

影／等不到海科館人潮 這裡比照九份改成攔截停車場

2019-04-22 20:05

黃國昌轟花5600萬淪蚊子館 基市：海科館停車場工程沒問題

2019-04-22 19:06

關山鎮大陣仗到縣府要補助 饒慶鈴自嘲縣府是窮爸爸

2019-04-22 17:43

友善長者照護！台東將爭前瞻4620萬打造6文健站示範點

2019-04-22 16:44

林姿妙與小學生做人工浮島 從小紮根環保教育

2019-04-22 12:50

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

全國只有基隆！節能電家補助多了除濕機

2019-04-23 13:07

基隆晩間百年老樹連根拔壓毁電纜線 停電搶修中

2019-04-22 23:42

注意！高雄市鳳山等地 3.5萬用戶25日停水16小時

2019-04-22 17:55

影／等不到海科館人潮 這裡比照九份改成攔截停車場

2019-04-22 20:05

高雄鳳山等區25日停水16小時 6萬5千多戶受影響

2019-04-23 08:07

全國獨賣！ 金門新鮮海帶3斤只要100元吸引民眾搶購

2019-04-22 21:59

524同婚登記準備好了 北市各戶所即日起受理預約

2019-04-23 11:07

嘉南科大續建新宿舍 5千床要讓學生「住好住滿！」

2019-04-23 08:09

雙北今公告垃圾袋互收政策 5月1日確定上路

2019-04-23 10:44

影／「最毒海岸線」裸露土石 環保人士檢測證實含集塵灰毒

2019-04-22 16:20

黃國昌轟花5600萬淪蚊子館 基市：海科館停車場工程沒問題

2019-04-22 19:06

日月潭再次見證愛情 馬國情侶纜車求婚成功

2019-04-22 20:22

徵召韓國瑜？ 藍金門黨部主委：金門的民眾都支持韓國瑜

2019-04-22 21:57

又跳票！柯文哲公宅8年僅蓋2.1萬戶 還拿舊政策充數

2019-04-23 15:01

關山鎮大陣仗到縣府要補助 饒慶鈴自嘲縣府是窮爸爸

2019-04-22 17:43

屏東縣模範生表揚 外國臉孔的她成全場焦點

2019-04-23 13:26

影／綠毯與稻浪美極了 宜蘭版伯朗大道5月開放高台賞景

2019-04-23 13:14

不是詐騙！ 有人交通違規1次收34張裁決書

2019-04-23 00:16

螺絲鬆了？桃衛生局官網取消10活動 原因竟是「KEY錯」

2019-04-23 11:36

影╱品嘗「瓊瑤宴」 瓊瑤：高雄高樓大廈跟以前不一樣了

2019-04-22 18:25

好怕淹水！鹿港鎮長許志宏：鹿港溪得快清淤

2019-04-22 20:05

竹縣飛鳳山上無廁所 楊文科今爬山找合適點建公廁

2019-04-22 16:16

坦言校園犬貓計畫失敗 柯文哲：應和校長曉以大義

2019-04-22 21:54

日籍夫妻手機遺失還不知 台灣運匠「喂」一聲立大功

2019-04-23 11:44

有溫度的麵！不捨日曬麵線消失 夫妻同心延續傳統滋味

2019-04-23 09:20

影／改善暖暖危險平交道 遮斷器將南移180cm

2019-04-22 21:12

員林2條野溪雜草叢生護岸掏空 豪雨來襲時下游居民不安

2019-04-22 21:12

中華醫大成功轉化廢油水成替代煤炭燃料 大廠採用

2019-04-23 09:33

台南龍崎首推鳳梨好筍宴 虧錢辦金牌料理限量預約

2019-04-22 18:44

20年「釘子戶」 卡路老屋要拆了

2019-04-22 23:45

中市大橋通車2年卻被譏做一半 原來是下橋難過

2019-04-23 10:46

山鶯路自來水管線遷移 龜山29日起停水23小時

2019-04-23 13:37

影／外傘頂洲垃圾驚人！政府要結合民間定期淨灘

2019-04-23 09:01

雙北垃圾袋五月起互收 北市祭出「三道防線」防亂丟

2019-04-23 12:21

台北卡優惠少 發卡量輸給桃園卡

2019-04-23 00:32

嘉義福容飯店蓋12年？告示寫120年 飯店：非完工日期

2019-04-23 15:30

小北百貨25周年 總經理黃健瑭：未來要開500家店

2019-04-23 13:44

影／跟著韓國瑜搶貴婦荷包 美術館旁醫院打出「安全醫美」

2019-04-22 19:34

台中部分捷運站命名不接地氣 議員批找地方人麻煩

2019-04-22 19:34

林姿妙帶團到對岸行銷宜蘭 至少將帶進6億農特產品收益

2019-04-23 13:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top