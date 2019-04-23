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女童遭體罰找政治人物喬事？ 黃啟嘉：沒介入協調

2019-04-23 14:24聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮一名10歲陳姓女童在上周三被安親班老師體罰，除了用木板外，還用水管連打手心29下，讓女童手掌瘀青回家哭訴「不敢再去安親班」，期間家長和安親班協調過程中，傳出花蓮縣議員吳建志和立委參選人黃啟嘉居中「喬事」，讓家長氣得請人在臉書代PO文，並已到派出所做筆錄要提告傷害。

陳姓單親媽媽得知女兒被打到手掌瘀青，又求助無門，今日上午請人在臉書「花蓮同鄉會」代PO文，控訴「（安親班）負責人跳出來要協調，還找議員跟立委參選人，結果參選人說『這小事還好啊！賠個3至5千元就可以了』，不過因為老師遲遲不肯出面道歉，因此家長提出要求賠償15萬元，錢也要捐給弱勢單位」。

網友看到PO文紛紛留言「打成瘀青這也太超過了吧」、「我可以接受體罰，但是打成這樣我無法接受」、「要求公布安親班」。

安親班吳姓班主任說，在招生前都有特別跟家長說明，若表現不佳安親班老師會適度體罰打手心，若家長接受再送來；不過打到瘀青的確是體罰過當，已登門向家長道歉，她也否認有找政治人物協調。吳建志議員認為自己是「公親變事主」，過程都要詢問雙方意見，若不能協調就循司法處理。

黃啟嘉立委參選人辦公室發出聲明，「黃啟嘉醫師完全沒有介入該件的協調，當時安親班的老師曾打電話來詢問學生的傷勢，他表示對學生的傷勢提出專業的說明，認為傷勢並不嚴重，但是沒有任何3、5千元就可以解決這樣的一個說法，這是老師與家長的糾紛他沒有介入協調，這樣的貼文已經意圖使候選人不當選，這已經是一個法律問題，黃醫師表示他絕對沒有說過這樣的話，請各位不要誤傳，我們也將保留法律追訴權！」

代為PO文的吳先生下午再PO文，「剛剛跟黃醫師（立委參選人）通完電話，才知道當初安親班負責人只是單純拿著孩子受傷的照片給黃醫師做評估，醫師針對傷勢回答約一星期會消腫，並未與孩子媽媽碰面，那句3至5000元更不是黃醫師說的，特別跟大家說明並跟黃醫師道歉」。

花蓮縣教育處代理處長李裕仁表示，已著手調查安親班，確認該安親班有在教育處立案登記，若有確定違反《兒少法》，將會同社會處一起裁罰。

女童因數學不會被體罰打手心瘀青。圖／翻攝臉書社團花蓮同鄉會
女童因數學不會被體罰打手心瘀青。圖／翻攝臉書社團花蓮同鄉會
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