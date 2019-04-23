基市府扮邱比特未婚聯誼今起報名 增熟男熟女組

2019-04-23 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆為提升結婚率，今年第三年舉行未婚聯誼，今天起受理報名，市府上午開記者會。記者游明煌／攝影 分享 facebook

基隆為提升結婚率，今年第三年舉行未婚聯誼，今天起受理報名，市府上午開記者會，市長林右昌說，前兩年總報名人數很多，成功配對多對佳偶，今年增加名額，還特別增加熟男熟女組，讓年紀大一點的熟男熟女也能找到幸福。

市府民政處舉辦「愛在基隆相遇時」未婚聯誼，今年特別新增45歲以上熟男熟女「花漾巴士組」，凡設籍在基隆單身男女皆可免費報名參加，自今日起開放報名，市長林右昌和民政處長王榆森今天歡迎市民朋友參與，尋找人生伴侶。

林右昌指出，未婚聯誼即日起開始報名，這項活動近年獲熱烈回響，不少父母或長輩希望增加名額，讓單身孩子參與。今年活動參與名額由120位增加到174位，由於現今晚婚人多或要找尋第二春，新增45歲以上的「花漾巴士組」，歡迎大家尋找人生的另一伴。

民政處表示，除辦理年滿25到44歲「戀愛巴士組」兩場次，每場各72人(男女各半)，今年新增45歲以上「花漾巴士組」，一場次30人（男女各半），自今日起開放報名，希望提升基隆結婚率。

市府延續前兩年傳統，參加未婚男女先到慶安宮拜月老、求紅線，然後戀愛巴士組至海科館進行活潑有趣闖關互動遊戲；花漾巴士組，則進行基隆巷弄導覽、參觀陽明海洋文化藝術館，後到餐廳享用下午茶，享受悠閒自在交流時光。活動除與慶安宮、海科館及陽明海洋文化藝術館合辦之外，同時與知名飯店、婚宴會館、婚紗業務合作推出優惠方案。

「花漾巴士組」將於6月16日舉行；「戀愛巴士組」首場次於5月20日登場，為確保活動中每位參加者互動性，每個場次開放72個名額，第一梯次即日起受理報名，第二梯次將於7月20日舉辦，在活動前1個月開放報名。

報名方式除以線上報名外，全基隆各戶政事務所都開設「未婚聯誼線上報名專櫃」，直接服務並歡迎市民朋友臨櫃諮詢與辦理，詳情參閱活動網站http://pse.is/meetinginkeelung