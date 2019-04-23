林姿妙帶團到對岸行銷宜蘭 至少將帶進6億農特產品收益

2019-04-23 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭史上規模最大的中國大陸行銷團，縣長林姿妙帶領工商與農漁業界共130餘人到南京、常州與上海，總共簽署15份合作意向書，意向書中均匡列出貨金額目標，縣府今召開記者會說明，此行預期每年將為宜蘭吸引至少2萬人以上陸客留宿宜蘭，可創造6億元以上的農漁特產品(含加工品)銷售商機。

雙方第一份正式農業訂單，是冬山鄉老欉的文旦柚。台灣文旦大聯盟總召集人黃志耀表示，與上海台協永續農業工委會簽訂1500棵文旦柚，保證生產數量與甜度，都屬上級品，第一波可以替柚農帶進二千萬元收益，成效良好會再繼續擴大；宜蘭縣觀光協會理事長王文新說，感謝縣長帶著大家走出去，對岸觀光旅遊業的行動積極，這兩天已經到宜蘭踩線，該協會將做好一切行銷協助。

130餘人是宜蘭有史以來前往中國大陸的最大行銷團，縣長林姿妙16日至20日帶領前往南京、常州與上海舉辦三場推介會，台灣知名藝人林瑞陽在大陸經商有成，特別替宜蘭農特產品代言。這次出訪的業界人士都是自己出錢，林姿妙很感謝各行各業配合縣府共同行銷宜蘭，所到之處都受到對方重視及高規格招待。

縣府工旅處長李岳儒表示，這次總共簽署9份旅遊及6份農業合作意向書，值得一提是，常州市當地大型連鎖瑞和泰超市願意設立專櫃，販集宜蘭嚴選的農漁特產品，正式進軍大陸超市；農業處長康立和也說，陸方對於宜蘭的三星蔥、金棗及嚴選稻米，展現極高的合作興趣，後續可以繼續洽談合作。