富里梅歉收價格翻倍 農民嘆「看得到賺不到」

2019-04-23 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



花蓮縣富里鄉為重要梅子產區，受到暖冬影響低溫較往年高出1.5至2度，到了3、4月傳統盛產期卻採收不足、產量大減，價格雖然翻倍飆高到每公斤70元左右，但因農民手中幾乎無梅可賣，望著枝繁葉茂的卻結實稀少的梅樹，大嘆「看得到但賺不到」，成為今年繼箭筍之後第二項獲得農委會核定救助的農產品。

富里農會推廣部主任黃蘭湘說，梅依據採收方式可分為「竿採梅」及「手採梅」，盛產與否與低溫低密不可分，雖受氣候變遷影響暖冬效應越來越明顯，但往年仍有幾波寒流促成梅花盛開，但這個冬季幾乎沒有寒流，到了結果期還吹溫暖的南風導致提前落果、賣相不佳，目前每公斤竿採梅約25至30元，手採梅約60~80元，價格雖較過去幾近翻倍，但農民卻大嘆無梅可賣。