親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

基隆晩間百年老樹連根拔壓毁電纜線 停電搶修中

2019-04-22 23:42聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市安樂區麥金路715巷土地公廟旁一棵120年老樹，今天晚上6點多突然傾倒，造成道路不通，電纜線被壓斷，附近數十户都停電，區公所進行搶修，立委蔡適應服務處也緊急聯絡台電處理，到晩間11點半仍在搶修中。

蔡適應服務處秘書王安棟指出，120年老樹是連根拔起，直接倒在路面以及溪裡，區公所立即請廠商將老樹鋸斷，因老樹過於龐大施工不易，所以商請吊車將老樹扶正，再由台電接手搶救民生用電。

附近有社區及民宅，住户都停電，摸黑引發不便，希望趕快搶修恢復電力。

基隆晩間百年老樹傾倒壓毁電纜線，造成停電搶修中。圖/立委蔡適應服務處提供
基隆晩間百年老樹傾倒壓毁電纜線，造成停電搶修中。圖/立委蔡適應服務處提供
分享
基隆晩間百年老樹傾倒壓毁電纜線，造成停電搶修中。圖/立委蔡適應服務處提供
基隆晩間百年老樹傾倒壓毁電纜線，造成停電搶修中。圖/立委蔡適應服務處提供
分享
基隆晩間百年老樹傾倒壓毁電纜線，造成停電搶修中。圖/立委蔡適應服務處提供
基隆晩間百年老樹傾倒壓毁電纜線，造成停電搶修中。圖/立委蔡適應服務處提供
分享
基隆晩間百年老樹傾倒壓毁電纜線，造成停電搶修中。圖/立委蔡適應服務處提供
基隆晩間百年老樹傾倒壓毁電纜線，造成停電搶修中。圖/立委蔡適應服務處提供
分享
基隆晩間百年老樹傾倒壓毁電纜線，造成停電搶修中。圖/立委蔡適應服務處提供
基隆晩間百年老樹傾倒壓毁電纜線，造成停電搶修中。圖/立委蔡適應服務處提供
分享
基隆晩間百年老樹傾倒壓毁電纜線，造成停電搶修中。圖/立委蔡適應服務處提供
基隆晩間百年老樹傾倒壓毁電纜線，造成停電搶修中。圖/立委蔡適應服務處提供
分享
基隆晩間百年老樹傾倒壓毁電纜線，造成停電搶修中。圖/立委蔡適應服務處提供
基隆晩間百年老樹傾倒壓毁電纜線，造成停電搶修中。圖/立委蔡適應服務處提供
分享

蔡適應停電台電

相關新聞

影／等不到海科館人潮 這裡比照九份改成攔截停車場

2019-04-22 20:05

黃國昌轟花5600萬淪蚊子館 基市：海科館停車場工程沒問題

2019-04-22 19:06

影／改善暖暖危險平交道 遮斷器將南移180cm

2019-04-22 21:12

關山鎮大陣仗到縣府要補助 饒慶鈴自嘲縣府是窮爸爸

2019-04-22 17:43

友善長者照護！台東將爭前瞻4620萬打造6文健站示範點

2019-04-22 16:44

林姿妙與小學生做人工浮島 從小紮根環保教育

2019-04-22 12:50

台東40農特產 上架上海超市

2019-04-21 23:18

422世界地球日 800人淨灘種樹

2019-04-21 22:53

星期人物／周駿宥拚花蓮觀光 盼交通先解套

2019-04-21 22:52

太魯閣落石砸遊覽車 花蓮籲中央重視安全

2019-04-21 22:47

台9線拓寬施工 未設號誌車禍翻倍

2019-04-21 22:44

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

影／庭院深深跌死猴澳百年宅「海之丘」 將成基隆藝廊

2019-04-21 22:41
看更多

熱門文章

浪漫五月雪！一張圖看懂新竹縣各地的桐花秘境

2019-04-22 11:07

注意！高雄市鳳山等地 3.5萬用戶25日停水16小時

2019-04-22 17:55

影／等不到海科館人潮 這裡比照九份改成攔截停車場

2019-04-22 20:05

中部Z型行人穿越道示範點 在員林兩家醫院前路口推出

2019-04-22 15:06

筏子溪打卡夯點綠美化 打造台中美景新地標

2019-04-22 13:26

「台北卡」沒優惠 發卡量慘輸桃園

2019-04-22 14:17

時力批新北府會護航降囤房稅 藍綠議員：1年後可檢討

2019-04-22 12:32

高雄打造六龜之心 爭取到8千萬補助改造老街

2019-04-22 09:18

台南新市政中心計畫 黃偉哲：不會胎死腹中

2019-04-22 14:54

影／「最毒海岸線」裸露土石 環保人士檢測證實含集塵灰毒

2019-04-22 16:20

基隆晩間百年老樹連根拔壓毁電纜線 停電搶修中

2019-04-22 23:42

四月桑葚成熟時 青農許宏賓今年再開發桑葚乾新商品

2019-04-22 07:55

竹市開放自駕車上路測試 林智堅：有望改善交通

2019-04-22 14:37

黃國昌轟花5600萬淪蚊子館 基市：海科館停車場工程沒問題

2019-04-22 19:06

陸寄明信片地址錯 台灣郵差使命必達一再試投不放棄

2019-04-22 07:48

全國獨賣！ 金門新鮮海帶3斤只要100元吸引民眾搶購

2019-04-22 21:59

零廢氣排放 台中迷你電動掃街車5月上路

2019-04-22 11:40

愛情教主來了！瓊瑤今抵高雄 晚上品嘗瓊瑤宴

2019-04-22 11:01

影╱品嘗「瓊瑤宴」 瓊瑤：高雄高樓大廈跟以前不一樣了

2019-04-22 18:25

影／中捷招考有疑點議員提重考 盧秀燕：議會通過就照辦

2019-04-22 15:17

關山鎮大陣仗到縣府要補助 饒慶鈴自嘲縣府是窮爸爸

2019-04-22 17:43

好怕淹水！鹿港鎮長許志宏：鹿港溪得快清淤

2019-04-22 20:05

竹縣飛鳳山上無廁所 楊文科今爬山找合適點建公廁

2019-04-22 16:16

痛批血汗回收公司 桃產工會要求市府介入調查

2019-04-22 11:49

徵召韓國瑜？ 藍金門黨部主委：金門的民眾都支持韓國瑜

2019-04-22 21:57

腸病毒就診數增6成 北市4行政區要注意

2019-04-22 11:47

影／台7線32.5K崩山中斷交通 搶修到下午恢復通車

2019-04-22 12:39

台七線北橫復興榮華橋段坍方 雙向交通受阻

2019-04-22 12:08

台南市捷運有影嘸？規劃費還是卡在議會

2019-04-22 13:28

光田醫院醫護人員淨灘撿114公斤垃圾 還撿到一匹馬

2019-04-22 12:48

前朝政策不盤點？藍營議員批盧市府迷迷糊糊照單全收

2019-04-22 14:04

員林2條野溪雜草叢生護岸掏空 豪雨來襲時下游居民不安

2019-04-22 21:12

10年前親人遭莫拉克奪去性命 簡文興夫婦選擇守護山林

2019-04-22 12:35

找到日常生活的美 台南準巡官陳文瑞迷上攝影

2019-04-22 11:27

參觀泰北非營利幼兒園 柯文哲壓指模

2019-04-22 11:31

日月潭再次見證愛情 馬國情侶纜車求婚成功

2019-04-22 20:22

旗山居民高分貝反對設置殯儀館 說明會搶著發言

2019-04-22 14:21

影／改善暖暖危險平交道 遮斷器將南移180cm

2019-04-22 21:12

「護竹神犬」來了！竹市消防特搜隊將添3搜救犬

2019-04-22 12:50

尖石需求反應式巴士 將再增設10處智慧站牌

2019-04-22 14:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top