基隆晩間百年老樹連根拔壓毁電纜線 停電搶修中

2019-04-22 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市安樂區麥金路715巷土地公廟旁一棵120年老樹，今天晚上6點多突然傾倒，造成道路不通，電纜線被壓斷，附近數十户都停電，區公所進行搶修，立委蔡適應服務處也緊急聯絡台電處理，到晩間11點半仍在搶修中。

蔡適應服務處秘書王安棟指出，120年老樹是連根拔起，直接倒在路面以及溪裡，區公所立即請廠商將老樹鋸斷，因老樹過於龐大施工不易，所以商請吊車將老樹扶正，再由台電接手搶救民生用電。