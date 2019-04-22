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反擊民視「預算過高所以停播」 彭文正：願無酬主持「政經」

改善暖暖危險平交道 遮斷器將南移180cm

2019-04-22 21:12聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市暖暖平交道名列全國10大危險平交道，改善計畫要外移或截彎取直，因經費龐大且涉及私人土地，台鐵尚未定案，議員王醒之建議先移動遮斷器基座、電桿，增加行車空間，立委蔡適應下午邀台鐵等相關單位會勘，同意將暖暖平交道東側南端遮斷器，與軌道平行往南移動180cm。

今天到場會勘的有蔡適應、王醒之，臺灣鐵路管理局、台灣電力公司、基隆市政府交通旅遊處、工務處、暖暖區公所蔡春堂區長、安樂地政事務所、暖暖里陳建興里長、暖同里林明坤里長。

經過現場勘查，確認地界和地號位置後，台鐵人員表示，為了改善交通安全，移動遮斷器和紐澤西護欄方案可行，可以將暖暖平交道東側南端遮斷器與軌道平行往南移動180cm、擴大路口範圍，考量列車過彎時的安全性，且能符合淨空空間之規範，將佔用邊溝（至多50cm）。

基隆市政府交通旅遊處表示，為了改善平交道路口，現場評估紐澤西護欄占用的部分，不影響道路通行，路口網狀線的部分也會盡力配合重新劃設。

最後，台電與基隆市政府工務處針對，電線桿位置及下地改善，也達成在將暖暖平交道路口中電線桿下地，另外兩根靠近民宅的電線桿，向內移動、退縮出行人步行空間的結論。

王醒之指出，暖暖平交道的危險，從1952年基隆市議會第一次會議，就有被提出來，直到今日都沒有得到根本的解決，他希望在鐵路外移之前，先透過細部的變動改善人行空間和大客車通行的轉彎角度，讓暖暖平交道的交通改善。

蔡適應表示，暖暖鐵路平交道的改善，長期的部分，他會繼續追鐵路外移的進度；短期的部分，建議台鐵改善路口的寬度、移置遮斷器和紐澤西護欄，台電將路口電線桿下地，部分電線桿內移，並且要在六個月內完成。

立委蔡適應下午邀台鐵等相關單位會勘，同意將暖暖平交道東側南端遮斷器，與軌道平行往...
立委蔡適應下午邀台鐵等相關單位會勘，同意將暖暖平交道東側南端遮斷器，與軌道平行往南移動180cm，增加行車空間。圖／蔡適應服務處提供
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立委蔡適應下午邀台鐵等相關單位會勘，同意將暖暖平交道東側南端遮斷器，與軌道平行往...
立委蔡適應下午邀台鐵等相關單位會勘，同意將暖暖平交道東側南端遮斷器，與軌道平行往南移動180cm，增加行車空間。圖／蔡適應服務處提供
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基隆台鐵蔡適應
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