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花蓮富里梅子旱害減產 農委會公告災損救助

2019-04-22 20:07中央社 花蓮縣22日電

花蓮縣富里鄉種植的梅樹因受暖冬及雨水少影響，今年梅子產量大減，採收不到5成，農委會公告救助，花蓮縣政府呼籲，若還有旱災造成農損，也可直接通報，協助後續救助作業。

富里鄉為花蓮縣梅重要產區，種植面積約64公頃，每年3、4月為梅盛產期，今年梅花開花期雨量比往年減少約100毫米，氣溫平均高出攝氏1.4度，許多梅樹葉子茂密但結果量極低。

花蓮縣政府日前邀集富里鄉公所、農糧署東區分署及行政院農業委員會花蓮區農業改良場等單位人員前往實地現勘確認災情；農委會今天也公告花蓮縣農業災損，辦理富里鄉梅現金救助及低利貸款，自4月23日起至5月2日止計10天的申請期，救助金額每公頃6萬元。

花蓮縣政府表示，受理申請期間包含例假日，請受災農友儘速前往土地所在地的鄉公所申請，也請公所派員持續對於申請案進行受理及勘災，共同協助農友完成災後復原及復耕。

申報期結束後，花蓮縣政府將會同農糧署東區分署、花蓮區農改場及鄉公所等儘速完成抽查作業，以利報送農委會核定後，即可撥付救助金。

花蓮縣政府呼籲，目前雖然農委會僅公告核定救助光復鄉的「箭竹筍」及富里鄉的「梅」，若其他鄉鎮同樣因今年1至2月旱災造成農損，也可直接通報當地鄉、鎮公所，再函報啟動天然災害的後續救助作業。

農委會農糧署行政院
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