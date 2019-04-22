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黃國昌轟花5600萬淪蚊子館 基市：海科館停車場工程沒問題

2019-04-22 19:06聯合報 記者曹悅華吳淑君╱即時報導

立委黃國昌今在立法院質詢時爆料，中央當初補助基隆市府興建海科館停車場5600萬元款項竟遭挪用，現地雜草叢生，至今仍未完工，儼然淪為蚊子館。對此，交通部承諾會調查清楚，把錢追回，確定有人為疏失會進一步處理。

基隆市政府交旅處長李綱説，調和街停車埸工程經費1.8億，中央本來要補助5600萬，但依決標金額後中央只給3000萬。工期分一、二期，但工程費一起考量，事実上市府出更多，這工程不會有問題，有問題檢調早就找上門了。

黃國昌說，他追了整整兩個月，發現海科館停車場周邊雜草叢生，「補助A卻把錢花去B」，變成蚊子館工程，質疑浪費納稅人的錢。

黃國昌說，基隆海科館停車場完工後預計交付慶陽公司，土地徵收1.2億元，已於102年完成；工程總經費則是1.8億元，中央總共支出1.2億元，目前僅完成第一期水土保持與雜項工程，第二期為建築工程。

黃國昌表示，在自己追查下發現當初中央當初補助5600萬元是針對第二期工程，卻在第一期工程預算中就出現，直指基隆市府亂花中央補助經費；他揭發以後，基隆市府還發聲明稿說他是胡說八道。

黃國昌出示審計部調查報告打臉基隆市府，報告上提到認定公路總局違失情節嚴重，提到第一期工程應由地方負責，到了第二期才是中央分攤，他要求交通部追究責任，點頭跟簽字的人都要負責。

對此，審計部也已通知公路總局查明相關人員疏失，交通部政務次長王國材回應，的確不應該這麼做，有需要會把錢追回，同時承諾在1個月提出說明，若確定有人為疏失就會做相關處理。

立委黃國昌爆料基隆市政府亂挪中央補助款。記者曹悅華／攝影
立委黃國昌爆料基隆市政府亂挪中央補助款。記者曹悅華／攝影
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基隆黃國昌蚊子館
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