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關山鎮大陣仗到縣府要補助 饒慶鈴自嘲縣府是窮爸爸

2019-04-22 17:43聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣關山鎮長戴文達（左）今天下午率過半數鎮民代表與里長到縣府，爭取補助經費逾1...
台東縣關山鎮長戴文達（左）今天下午率過半數鎮民代表與里長到縣府，爭取補助經費逾1億元，縣長饒慶鈴（中）苦笑：「縣府是窮爸爸」。記者羅紹平／攝影
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台東縣關山鎮長戴文達今天下午率過半數鎮民代表與里長到縣府，向縣長饒慶鈴提出12項建設計畫，爭取補助經費逾1億元，饒慶鈴當眾苦笑：「縣府是窮爸爸、關山鎮反而是富兒子」她說，錢的事要關山鎮自籌，但涉及公有土地撥用及地目變更等，該協助的，該爭取中央補助的，縣會大力支持。

戴文達今天下午2點半帶著鎮公所各課室主管及鎮代會主席林峯源、副主席謝東原及里長吳昭仁等過半數鎮民代表與里長， 浩浩蕩蕩近30人來到縣府「要錢」，爭取縣府補助客庄生活傳藝中心整建工程等需求；饒慶鈴也帶著縣府各處室主管或副主管「迎戰」。

戴文達指出，這次更有12項提案，希望縣府給予經費及行政上的協助，其中將閒置的蠶業改良場再利用，爭取改設為關山鎮客庄生活傳藝中心，總經費4920萬元，10％要公所自行負擔，關山鎮財源拮据，其他還包括關山親水公園用地變更案、社區多功能照顧中心興建計畫等，也希望縣府協助經費。

饒慶鈴說，截至107年底關山鎮鎮庫歲計剩餘前鄉庫餘額仍有1億多元，但縣府卻是負債90億元，兩相比較，縣府只是窮爸爸，關山鎮反而是富兒子。至於其他需要轉向中央反映或協助行銷部分，縣府則會全力幫忙。

台東縣關山鎮長戴文達今天下午率過半數鎮民代表與里長到縣府，爭取補助經費逾1億元，...
台東縣關山鎮長戴文達今天下午率過半數鎮民代表與里長到縣府，爭取補助經費逾1億元，縣長饒慶鈴苦笑：「縣府是窮爸爸」。記者羅紹平／攝影
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饒慶鈴台東
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