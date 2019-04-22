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蘇花自小客車自撞護欄 駕駛送醫

2019-04-22 15:40聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

蘇花公路168.7公里處，今日12時18分發生自小客自撞護欄事故。花蓮新城警分局表示，經和平所警員翁帥正到場時，119救護人員正在救護，現場只有一台自小客車自撞護欄，車上有徐姓民眾在駕駛座上，車頭已撞毀。

關於車禍原因，警方表示，因傷者送醫尚未詢問筆錄，有無酒駕及詳細車禍原因還要再調查。

蘇花公路168.7公里處今日發生自撞護欄事故，傷者已送醫。圖／新城警分局提供
蘇花公路168.7公里處今日發生自撞護欄事故，傷者已送醫。圖／新城警分局提供
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蘇花公路168.7公里處今日發生自撞護欄事故，車頭已撞毀。圖／新城警分局提供
蘇花公路168.7公里處今日發生自撞護欄事故，車頭已撞毀。圖／新城警分局提供
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車禍蘇花公路酒駕
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