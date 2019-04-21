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影／庭院深深跌死猴澳百年宅「海之丘」 將成基隆藝廊

2019-04-21 22:41聯合報 記者吳淑君╱即時報導

文化部私有老建築保存再生計畫，基隆市已被核定2案，「陳醫院」勾起許多老仙洞人的回憶，但「海之丘」聽起來就很陌生，原來它在古名「跌死猴澳」上，日治時期最後一任基隆市長，及台灣五大家族之子顏滄溟都曾經住過這裡，修復後將成為基隆藝廊空間。

基隆文化局文資科長郭麗雅說，「跌死猴澳」是指猴子來爬也會跌死，表示這個山丘很陡，猴子上不去，人也上不去，形成自然屏障，很安全，但也因此，海之丘庭院深深，格外神秘。

海之丘已通過文化部「私有老建築保存再生計畫」申請，金額976萬元，獲得50%，488萬元補助，根據陳姓屋主初步調查，這棟建物建於1913年，日治時期的最後一任基隆市長丸岡道夫、台灣五大家族之子顏滄溟都曾經住過。

郭麗雅指出，這棟老屋因位於「大基隆歷史場景再現整合計畫」廊帶內，而且基隆港為了經濟發展，軍事戰略，沿岸幾乎都水泥化，老一輩基隆人熟悉踏浪、玩水的沙灘、海水浴場已成追憶，但在中正路古名「跌死猴澳」的地方，還保有原貌，這也是基隆港 0.01%的意外，海之丘就在這裡，引起文化部高度重視，

他們第一次會勘，大家都被眼前的海景迷住了，屋主希望以原屋風貌修復，提供做為基隆藝廊、藝術策展空間，令人期待。

日治時期最後一任基隆市長，及台灣五大家族之子顏滄溟都曾經住過海之丘，修復後將成為...
日治時期最後一任基隆市長，及台灣五大家族之子顏滄溟都曾經住過海之丘，修復後將成為基隆藝廊空間。記者吳淑君／攝影
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在中正路古名「跌死猴澳」的地方，是基隆港水泥化 0.01%的意外，還保有原貌，海...
在中正路古名「跌死猴澳」的地方，是基隆港水泥化 0.01%的意外，還保有原貌，海之丘就在這裡，引起文化部高度重視。記者吳淑君／攝影
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日治時期最後一任基隆市長，及台灣五大家族之子顏滄溟都曾經住過海之丘，修復後將成為...
日治時期最後一任基隆市長，及台灣五大家族之子顏滄溟都曾經住過海之丘，修復後將成為基隆藝廊空間。圖／基隆文化局提供
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日治時期最後一任基隆市長，及台灣五大家族之子顏滄溟都曾經住過海之丘，修復後將成為基隆藝廊空間。圖／基隆文化局提供
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日治時期最後一任基隆市長，及台灣五大家族之子顏滄溟都曾經住過海之丘，修復後將成為基隆藝廊空間。圖／基隆文化局提供
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在中正路古名「跌死猴澳」的地方，是基隆港水泥化 0.01%的意外，還保有原貌，海...
在中正路古名「跌死猴澳」的地方，是基隆港水泥化 0.01%的意外，還保有原貌，海之丘就在這裡，引起文化部高度重視。記者吳淑君／攝影
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日治時期最後一任基隆市長，及台灣五大家族之子顏滄溟都曾經住過海之丘，修復後將成為基隆藝廊空間。記者吳淑君／攝影
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在中正路古名「跌死猴澳」的地方，是基隆港水泥化 0.01%的意外，還保有原貌，海...
在中正路古名「跌死猴澳」的地方，是基隆港水泥化 0.01%的意外，還保有原貌，海之丘就在這裡，引起文化部高度重視。記者吳淑君／攝影
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基隆港文化部修復
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