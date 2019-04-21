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洄瀾桐花祭 封街體驗文化聚落

2019-04-21 18:17聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

2019洄瀾桐花祭今天在花蓮市好客文化會館熱鬧登場，花蓮市長魏嘉賢表示，今年不僅是第一次封街舉辦活動，更以文化歷史走訪方式，讓花蓮民眾賞桐闖關外，在兩位老師導覽下，也能走入客庄體驗客家之美。

魏嘉賢指出，今天的活動首度以封街模式辦理，市公所將大同街與復興街口往林森路方向的復興街封閉管制，道路兩旁擺設攤位。這是市公所第一次嘗試封街，透過這樣的規劃，讓更多人進入街區來體驗文化聚落，進而也帶動觀光，花蓮市的客家文化可往多元發展來扎根。

花蓮市洄瀾桐花祭活動今逾500人分為兩梯次，由邱上林及黃家榮等兩位老師導覽解說帶領下，一起桐來同去走文化，參與活動的民眾走訪踏查了花蓮歷史相當悠久的雁山彩色印刷廠，以及設計生活與地方共創平台的98裡作。沿途還經過在日治時期被稱為宮之橋旳尚志橋，以及現在叫做忠烈祠的花蓮港神社。

在尚志路的三山國王廟為60多年前興建，在客家人的信仰裡，三山國王是客家移民的守護神，也因此列入今天走文化的踏查點。還走訪了隱藏在建國路的時光二手書店、HAO好所在，以及在林森路上被列為歷史建物的花蓮港農林學校校長宿舍。至於市公所後方於日治時期興建並在四年前修繕的好客文化會館也在兩位老師解說下，讓參與活動的民眾對於文化會館的活化有更多的了解。

現場還有客語桐玩闖通關、桐花手作DIY等單元，在好客文化會館及復興街，有花蓮縣衛生局、自來水公司第九區管理處、台灣高等法院花蓮分院及花蓮市公所政風室、清潔隊等都設宣導攤位，讓民眾熟知公家機關宣傳的政策內容。

洄瀾桐花祭今天封街，讓民眾體驗客庄之美。記者王思慧／攝影
洄瀾桐花祭今天封街，讓民眾體驗客庄之美。記者王思慧／攝影
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洄瀾桐花祭今日在花蓮市好客文化會館熱鬧登場。記者王思慧／攝影
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花蓮縣政府客家處長彭偉族掛祈福桐花牌，期許幸福花蓮、花園城市。記者王思慧／攝影
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桐花祭日治時期魏嘉賢
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