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宜蘭壯圍鄉辦世界閱讀日 鼓勵學生家長多看書

2019-04-21 17:28聯合報 記者江婉儀╱即時報導

宜蘭縣壯圍鄉立圖書館與壯圍國中、壯圍國小共同辦理「世界閱讀日閱讀推廣系列活動」，有閱讀博覽會、主題書展、閱讀講座、閱讀研習等等，把校園與社區資源結合，希望提高社區民眾親近圖書館的意願，改變社區的閱讀習慣。還推出獎勵方式，鼓勵學生多借閱書籍，還可以拿到小禮物。

壯圍鄉立圖書館長吳佩齡表示，此次是呼應世界閱讀日及國家文化部非讀BOOK的活動理念，希望可以推動閱讀，也同時鼓勵學生、家長、社區民眾少用3C產品，一起到圖書館找一本書，享受閱讀的時光。

今天上午在壯圍鄉立圖書館舉辦閱讀博覽會，現場有30位家長與小朋友參加，由三星國小校長林機勝分享繪本故事「10件事我做了，世界會更好」，林機勝透過繪本內容，例如隨手拔電器插頭、改用省電燈泡等等，教導小朋友要有環保觀念，也讓與會的家長及小朋友明白，用實際行動環保愛地球其實很簡單。

除了今天的閱讀博覽會，在5月會陸續舉辦3場講座，分別是海湧文教基金會─那些海龜教我們的『塑』、作家吳敏顯─河流與家園的故事、壯圍國小校長徐博正─植物故事+手作；閱讀研習則是由作家許榮哲，向老師、家長分享如何帶領孩子進入閱讀的世界。

為了鼓勵學生借閱書籍，只要在書展期間，在壯圍鄉立圖書館或是壯圍國中圖書館借閱書籍，或是填寫書展答題單、活動心得單、好書推薦單，就可以獲得「莊園護照認證章」，還可以拿到小禮物。

在書展期間，在壯圍鄉立圖書館借閱書籍，或是填寫書展答題單、活動心得單、好書推薦單...
在書展期間，在壯圍鄉立圖書館借閱書籍，或是填寫書展答題單、活動心得單、好書推薦單，就可以獲得「莊園護照認證章」，還可以拿到小禮物。記者江婉儀／攝影
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今天上午在壯圍鄉立圖書館舉辦閱讀博覽會，由三星國小校長林機勝分享繪本故事「10件...
今天上午在壯圍鄉立圖書館舉辦閱讀博覽會，由三星國小校長林機勝分享繪本故事「10件事我做了，世界會更好」，教導小朋友要有環保觀念。記者江婉儀／攝影
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圖書館世界閱讀日海龜
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