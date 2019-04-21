影／台中花博將結束 游麗鈴從基隆來當志工有成就感

2019-04-21 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中花博即將閉幕，來自基隆的志工游麗鈴說，她來台中花博當志工很有成就感，雖然過程辛苦，但是在花博園區當客服組和衛生組志工，可以幫助很多遊客。